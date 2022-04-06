自由日日shoot》刑法採嚴格證據主義／法部︰回溯推算 法界見解不同

法官認定酒精代謝率快慢會因個人體質而異，其數值缺乏科學 鑑定根據。圖為示意圖，人物與本案無關。 （資料照）

2022/04/06 05:30

〔記者王冠仁、楊國文／台北報導〕針對民眾酒後仍駕車上路被查獲，部份警方採行「回溯推算」方式，一旦認定超過刑法公共危險罪的○·二五毫克取締標準，即移送法辦，卻被法院以欠缺科學鑑定證據為由判決無罪。法務部官員指出，對此類酒駕者是否宜採行回溯推算方式，因證據力問題受到不小質疑，法界一直有不同見解。

法務部官員表示，刑法採行嚴格的證據主義，法院必須認定證據已達到無可懷疑的地步，才會判決有罪。司法實務上，確實因每人體質的不同而使其酒精代謝率快慢不一，過去有不少酒駕案以回溯推算方法，也會因引用不同單位的鑑定或研究結果，證據力在法界受到質疑。因此，較佳作法是嚴加取締酒駕者，如當場查獲酒測值超過○·二五毫克，即移送法辦。

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警政署尊重法院個案判決

警政署則說，警方取締酒後駕車作業程序，以及各類道路交通事故處理作業程序，若發現駕駛人涉犯公共危險，警方移送卷包含錄音、錄影（照相）方式存證，連同調查筆錄、吐氣或血液酒精濃度檢測數值、案件測試觀察紀錄表資料併案移送，但警方尚無酒精濃度回溯推算之規定。至於此案當事人酒駕但獲判無罪，警政署尊重法院的個案判決。

法界人士指出，部份檢察官也採認警方回溯推算酒測值做法，將酒駕者依公共危險罪起訴，可見酒測值回溯推算這件事，在實務上已成為陷入模稜兩可的情況。對此，法務部官員指出，這應是部分檢察官的作法，不代表檢方的一致看法。

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