律師：遭嚴重傷害誹謗 可上訴增加賠償

施暴示意圖

2022/04/04 05:30

〔記者溫于德／台北報導〕吳男被網紅女友指控施暴，幸未釀出人命，律師周武榮指出，家庭暴力防治法已於二○一六年修法，只要雙方是以情感或性行為所發展的互動關係，並衍生暴力行為，法院都有可能會從寬認定，裁准保護令。周也說，吳男傷害女友並嚴重誹謗，女友卻只獲賠九萬元，因此，有機會透過上訴增加賠償金。

家暴受害者應趕緊聲請保護令

周武榮解釋，家暴法第六十三條之二明定：「親密關係伴侶，指雙方以情感或性行為為基礎，發展親密之社會互動關係」，然而，感情、兩性關係往往比法令來得複雜，因此家暴法第六十三條之一的修法宗旨，就是為了保護受侵害的一方，讓「恐怖情人」及時受到相當程度限制。

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周武榮表示，家暴法中強調對於「親密社會互動關係」的認定，即便是發生一夜情，都有可能衍生肉體或精神上的暴力，因此法院審理時通常會從寬認定，裁准保護令，而網紅女友更是在交往期間遭到施暴，若對吳男聲請保護令，不難取得。

周武榮另分析，吳男所為造成女友手臂多處擦傷，還上爆料公社指女友「吸毒」、「賣大麻」，或傳LINE訊息指女友「接局做S」，分別構成刑法第二七七條的傷害罪、第三一○條的加重誹謗罪，不過這兩條都是告訴乃論罪，必須先由女友提出刑事告訴。

若犯傷害罪 可判5年

周武榮說，法院一旦認定吳男觸犯傷害罪，他最重將面臨五年徒刑，輕則被判拘役或五十萬元以下罰金，若觸犯加重誹謗罪，他最重會被判二年徒刑，輕則拘役或三萬元以下罰金。

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