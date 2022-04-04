網紅控男友扒光丟走廊／誹謗她眾人睡 判賠9萬

施暴示意圖

2022/04/04 05:30

〔記者溫于德／台北報導〕吳姓男船員被網紅女友指控，兩人交往期間對她施暴，不但大力踹她肚子，扒光她的衣服將她鎖在門外，還在臉書爆料公社發文稱她「吸毒」，並LINE友人指她「接局做S」，網紅女友憤而求償精神慰撫金近百萬元，士林地院審結，認定吳男不法侵害女友的身體權、名譽權，判賠九萬元。

吳男的女友主張，二○一八年十二月凌晨，吳男扒光她的衣服再將她鎖在門外，害她只能裸體在公共走廊上；二○一九年三月，吳男又大力踹她的肚子，造成她習慣性流產也無法再孕。

請繼續往下閱讀...

二○二○年三月，吳男上爆料公社指她「吸毒」、「賣大麻」等，還說女友會跟客人上床3P，隔天又透過LINE傳送不實訊息給友人，誣指她「接局做S」，說她是「噁心的公車」、「一個眾人睡的」。原告認為吳男侵害她的身體權、名譽權，加上欠她十萬元未還，求償九十二萬多元。

吳男表示，既然女友指控他傷害、侮辱，為何不提起提起刑事告訴，顯然不符經驗、論理法則，況且女友稱被踹肚子導致不能懷孕，但實際情況是女友決定結紮才動手術，因此習慣性流產與他無關，衍生手術費用也不能賴給他。

士院根據就醫紀錄 認定吳男打女友

士院認為，女友未提出社區監視錄影畫面，未採信她被扒光衣服後遭趕出門外，但根據警方報案紀錄與她的就醫結果，認定她確實被吳男毆傷，不過醫院也指出，她離開醫院時四肢活動與對話能力均正常，傷勢也不會衍生習慣性流產，因此習慣性流產與吳男無關。

吳男在爆料公社發文侵害女友名譽權

士院也指，吸毒雖違反法律，但畢竟是自傷行為，無論吳男是否已查證，在爆料公社的發文已侵害女友的名譽權，傳訊息給友人指女友「接局做S」部分亦同。

士院承審法官審酌雙方收入、財產狀況，並考量原告頭、手多處受傷，以及吳男指摘言論導致原告精神受到損害，判賠九萬元，至於原告要求吳男返還十萬元借款，因原告無法證明雙方曾有借貸關係，並未判准；可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法