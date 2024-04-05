要價8000元！24歲菲籍變性人賣春被逮 男友還幫把風

台北市警萬華分局。（資料照）

2024/04/05 16:31

〔記者劉慶侯／台北報導〕24歲菲律賓籍變性人瑪麗亞，和男友持觀光簽證來台，卻在賓館內從事賣淫，疑瑪麗亞變性人的身份被眼尖的買春客發現，事後認為晦氣「憤而報警」。北市警萬華分局循線將兩人逮捕，依社維法和妨害風化罪移送，並將遣返回菲律賓。

警方表示，已作過變性人手術的瑪麗亞，是日前和男友亞瑞爾以觀光身份來台，並在應召站協助下，入住北市萬華西寧南路上的賓館。隨後，由瑪麗亞負責賣淫，亞瑞爾則仲介賣春事宜和保鏢。

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北市警萬華分局是2日接獲檢舉，明確指稱出某賓館內有應召站業者安排的外籍變性人在賣淫，要求警方前往取締。警方立即前往查察，果然發現準備外出接客的瑪麗亞，對方看到警察神色慌張，警方並搜出潤滑液、保險套等證物。

警方隨後針對賓館作臨檢，另在房間內發現1名27歲的菲籍男子亞瑞爾，對方面對警方的查問支吾其詞，一度辯稱是來找朋友，後來才承認是瑪麗亞的男友，負責幫她媒介客人，另外也負責把風等安全工作。

警方調查，瑪麗亞每次要價8000元，但容貌黝黑且身材瘦小，且又是變性人身份，警方懷疑是有男客發現他身份後，認為「不值得」，所以才暗中向警方檢舉。

警訊中，瑪麗亞供稱自己已做過完整的變性手術，但上周來台後賣春還沒做幾次就被抓。並辯稱是「個體戶」，背後沒有配合的應召站。

不過警方對兩人證供疑，先依違反社維法、妨害風化等罪送辦，並送往移民署等待遣返，另擴大追查幕後的賣淫集團中。

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