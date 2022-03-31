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    自由日日shoot》吃燒酒雞 還是可判罪／法界︰避免模仿 警方檢測程序完備可破解

    避免酒測過程嚼檳榔 引發爭議，警方取 締酒駕要更嚴謹、 完備。圖為示意圖 ，人物與本案無關。 （警方提供．資料照）

    避免酒測過程嚼檳榔 引發爭議，警方取 締酒駕要更嚴謹、 完備。圖為示意圖 ，人物與本案無關。 （警方提供．資料照）

    2022/03/31 05:30

    〔記者鮑建信、洪定宏／高雄報導〕黃姓男子騎機車，見警攔查酒駕，酒測過程中乘隙嚼食檳榔，雖酒測值超標，仍獲判無罪，外界擔心恐引發骨牌效應，檳榔會成為酒駕者的護身符。法界人士對此認為，被告是在酒測過程中乘隙嚼食檳榔，難免會讓外界擔心此舉會產生模仿效應，但只要警方在執行整個酒測過程中，程序嚴謹而完備，一切依法行事，就可破解模仿效應；對於本案，警方承認員警酒測程序有疏失。

    警方承認酒測程序有疏失

    道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則規定，員警取締酒駕時，要詢問受測者飲用酒類或其他類似物結束時間，其距檢測時已達十五分鐘以上者，即予檢測。但遇有受測者不告知該結束時間或距該結束時間未達十五分鐘者，告知其可於漱口或距該結束時間達十五分鐘後進行檢測，有請求漱口者 ，提供漱口。

    法界人士表示，規範目的乃在避免受測者甫飲用酒類或是其他類似物結束，可能因口腔內仍有酒精成分殘留，影響吐氣酒精濃度檢測結果。

    法界人士說，吃燒酒雞因而酒駕被判刑的情況時有所聞，本案被告黃男，明知檳榔含有酒精成份而咀嚼，若酒測值超標，表示其體內有酒精成份，一如吃燒酒雞，還是可以判罪，因而問題要回歸到員警有無依照程序酒測。

    高雄市警左營分局表示，黃男第一次酒測程序未完成，員警要求黃男重新酒測，但黃男乘隙嚼食檳榔，員警要求黃男吐出檳榔再測，此時員警確應提供漱口水，等他漱口後再酒測；如果員警沒有提供漱口水，就應在黃男吐出檳榔後，等待十五分鐘再酒測。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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