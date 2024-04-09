色狼偷拍少女裙底獲輕判 高院：少女外貌成熟、可能誤認成年

謝男在捷運站出口偷拍17歲少女裙底，獲輕判5月，檢方上訴認為一審輕判，應以拍攝少女性影像罪判刑，但高等法院審理認為少女外貌甚為成熟，有可能誤認已成年，仍判5月。（記者楊國文攝）

2024/04/09 15:00

〔記者楊國文／台北報導〕有偷拍前科的謝姓男子，被控在北市西門捷運站出口處，偷拍17歲少女裙底、臂部等隱私處，一審僅依觸犯刑法「無故攝錄他人性影像罪」判刑5月，檢方不服上訴認為，被害人是少女，應依兒童及少年性剝削防制條例「偷拍少女性影像罪」判刑，高院審理認定，被害少女外貌成熟，有可能被誤認為已成年，仍判謝男5月徒刑，可易科罰金，可上訴。

判決指出，20多歲謝姓男子曾因偷拍犯行被依妨害秘密罪判拘役10天定讞，但他不知悔改，去年5月20日下午5時20分，刻意到學生、上班族眾多的北市西門捷運站出口附近，隨機尋找穿短裙的女子偷拍裙底風光。

請繼續往下閱讀...

不久，謝男發現穿著藍色牛仔短裙的少女，立即尾隨其後，拿出手機偷拍其內褲、臂部等隱密處，沒想到謝男色膽包天，還跑到少女身旁、前方偷拍，少女發現，連忙報警將謝男查獲。

警方依查扣謝男手機內偷拍內容，台北地檢署依觸犯兒童及少年性剝削防制條例，將謝男起訴。

謝男在台北地院審理時辯稱，他當時是隨機偷拍，看到穿短裙女子就偷拍，沒有注意少女是否已滿18歲。辯護律師主張，謝男主觀上無法得知被害人未成年，法官審理後，依觸犯刑法第319條的「無故攝錄他人性影像罪」判謝男5月徒刑。

台北地檢署不服，認為謝男從少女外觀應可發現她是未成年，應涉兒童及少年性剝削防制條例第36條的偷拍少女性影像罪，應加重其刑責，一審判刑過輕。

高等法院審理認為，依謝男拍攝影像，並未拍攝到被害少女正面照片，只有側面及正面臉部以下的全身影像，無法看清楚少女完整面貎。依少女案發時頭髮尾端為咖啡色染髮、長捲髮，身著低領白色短袖上衣、藍色未及膝的短窄牛仔裙，其整體穿搭及身形甚為成熟，無法從外貌、穿搭及身形能夠輕易知悉她未滿18歲，有可能誤認已成年，無法以兒童及少年性剝削防制條例論罪，因此仍以無故攝錄他人性影像罪判謝男5月徒刑。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法