自由日日shoot》酒測趁機吃1顆 上訴判無罪／檳榔成酒駕護身符？

避免酒測過程嚼檳榔 引發爭議，警方取 締酒駕要更嚴謹、 完備。圖為示意圖 ，人物與本案無關。 （警方提供．資料照）

2022/03/31 05:30

〔記者鮑建信、吳昇儒／綜合報導〕涉嫌酒駕的黃姓機車騎士遭警攔檢，第一次酒測程序未完成，警方重測時，黃乘隙塞檳榔嚼食，結果酒測超標，被一審法官判刑三月；黃男上訴，橋頭地院二審法官請員警當庭測試，黃吃三顆檳榔後酒測值達○．三六毫克，並認為警方未依規定給予黃男漱口，改判無罪，還可上訴。

憂有心人隨身帶檳榔 遇酒測刻意製造爭議

由於黃男是在酒測時，乘隙嚼食檳榔，結果獲判無罪，引發外界憂心檳榔會成為酒駕者的護身符，有心人可能隨身攜帶，見警取締時趁機吃檳榔，刻意製造爭議。法界人士說，為避免爭議，今後警方取締酒駕要更嚴謹、完備，依程序檢測，即使嚼食含有酒精的檳榔，測出酒測值超標，還是可以判罪。

請繼續往下閱讀...

黃男去年四月在高雄市左營區一家小吃部喝啤酒後騎機車，行經店仔頂路與埤子頭街口時，因行駛於道路中線，被曾姓等巡邏員警攔查，發覺他身上有酒氣進行酒測，酒測值剛好○．二五毫克超標，移送法辦。橋頭地檢署依公共危險罪起訴，橋頭地院簡易庭法官黃三友審理認定黃男酒駕，將他判刑三月、得易科罰金，另併科罰金四萬元。

黃男否認犯行，上訴後主張，他本來有吃檳榔，警察叫他吐掉給一瓶水喝，後來測出○．二○毫克，於是他再拿出檳榔來吃，後來又再測一次，變成○．二五毫克，但警員未再讓他喝水。

橋頭地院簡易上訴庭審判長林永村、法官黃志皓、徐右家，勘驗警方密錄器錄影畫面，當時攔查後有讓黃男喝水漱口，酒測值○．二○時，列印機沒有列印出來，程序沒完成；此時黃男拿出檳榔嚼食，員警請他吐掉檳榔後重測，酒測值○．二五毫克。

法官當庭測試吃檳榔 酒測值升高

黃男主張，他購買的檳榔有添加高粱酒成分，經查檳榔業者於泡製檳榔中所摻的紅白灰時，會加入高粱或米酒等酒精成分，以增加口感。合議庭認為，因吐出檳榔至檢測間僅約卅餘秒，未達十五分鐘間隔，警方未再給予被告漱口機會，違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則。合議庭並當庭讓黃男吃三顆檳榔，嚼食一分卅秒，前後酒測值由零變成○．三六毫克，認為在未漱口情形下，確實可能影響酒測結果，依此改判無罪。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法