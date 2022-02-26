大法官：檢准才可酒測驗血、禁驗毒

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2022/02/26 05:30

駕駛自撞 警不得強制驗血 警署：配合辦理

〔記者吳政峰、邱俊福／台北報導〕憲法法庭第一號判決，宣告「道路交通管理處罰條例」第卅五條中的「駕駛自撞一律由警方強制驗血」規定，違反憲法保障的人身自由。大法官進一步闡明，未來警察除非聞到酒味等具體事證，且取得檢察官許可，才能對駕駛採血酒測；此外，判決也禁止對自撞的駕駛驗毒。

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駕駛人肇事未釀死傷，若拒絕或無法接受酒測吹氣檢驗，依現行規定，警方應委請醫院或檢驗機構，強制採驗肇事者體內的血液酒精濃度，並檢測有無毒品反應，了解有無毒駕。

但第一號判決廿五日出爐後，警方未來遇到自撞案件，必須要在合理性與必要性（聞到酒味或有蛇行等公共危險犯罪事證）時，且取得檢察官許可的情況下，才能對肇事駕駛進行強制驗血，否則不得任意採驗。

大法官說明，對於發現已發生或易生危害的交通工具時，警察是依據「警察職權行使法」攔停並要求駕駛「接受酒測」，顯示法律只授權員警臨檢「酒測」，並不包含毒品反應測試（例如驗尿）。

大法官認為，道交條例規定的「其他檢體之採樣及測試檢定」部分，已逾越駕駛人應配合員警酒測的義務，過度侵犯身體權，違反比例原則。換句話說，大法官要求警方未來臨檢或處理自撞案件，只能酒測，不能驗毒；但如果發現毒駕疑慮，比如查到駕駛身上有毒品、身上有施用毒品味道等情，可依毒品罪報請檢察官強制驗血。

警政署對此表示，尊重憲法法庭判決，將配合交通部修法作業，研修相關採證程序，以踐行正當法律程序，保障人民權益。警政署說，昨已通令各警察機關，即日起依判決所附「汽（機）車駕駛人肇事警署：配合辦理交通事故）酒測處理作業程序」向地檢署申請核發鑒定許可書，以符合取證程序。其他事故，包括一般臨檢、肇事致人死傷，仍依既有規定辦理。

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