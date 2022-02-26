為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    拖越久酒測值越低 2大法官不認同違憲宣判

    憲法法庭判決「駕駛自撞一律強制採血酒測」違憲，警署表示會配合辦理。（資料照）

    憲法法庭判決「駕駛自撞一律強制採血酒測」違憲，警署表示會配合辦理。（資料照）

    2022/02/26 05:30

    〔記者吳政峰、鄭瑋奇、邱俊福／台北報導〕憲法法庭判決「駕駛自撞一律強制採血酒測」違憲，此為大法官多數意見，但也有大法官不認同。持不同意見的大法官蔡明誠指出，如原則上須由檢察官核發鑑定許可書才能驗血，時間拖越久、酒測值越低，影響精準度，應給予警察較大的裁量空間；他感慨表示：「本件判決造成的社會影響，恐大於其所欲達成之理想目標！」

    不同意見大法官：遺憾無力阻止

    大法官黃虹霞也不滿認為，立法院甫因酒駕危害大，而加重酒駕刑事責任，多數大法官竟執意宣告該規定違憲，她「無力阻止，無奈更非常遺憾，只能煩請檢察官多多擔待，即使無奈作橡皮圖章，也請配合。

    交通部：以過渡做法研議修法

    交通部表示，大法官提到過渡期可由檢方核發鑑定許可書後驗血等部分，認為這是未來能符合釋憲結果的做法，後續將邀集相關單位以過渡期做法為基礎，討論修法草案，提報行政院核定後轉立法院審議。

    法務部表示，昨立即函知各地檢依判決意旨配合辦理，從廿五日下午開始，內勤檢察官收到警方報請強制驗血案件，視案決定是否准駁。

    228連假酒駕大執法 馬上面臨考驗

    由於二二八連假將屆，警政署通報各警察機關在三天連假期間，加強防制酒駕執法和疏導交通，同時通令各警察機關依憲法法庭判決內容辦理。

    據統計，全國去年取締酒駕六萬零二百多件、酒駕拒測件數三千八百多件，酒駕拒測比例為百分之六點三六。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    大法官：檢准才可酒測驗血、禁驗毒
    2022/02/26 05:30

    大法官：檢准才可酒測驗血、禁驗毒
    小法典／法官保留
    2022/02/26 05:30

    小法典／法官保留
    小法典／令狀主義
    2022/02/26 05:30

    小法典／令狀主義

    葉家妤有它 睡覺時也能與脂肪斷捨離
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播