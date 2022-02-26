拖越久酒測值越低 2大法官不認同違憲宣判

憲法法庭判決「駕駛自撞一律強制採血酒測」違憲，警署表示會配合辦理。（資料照）

2022/02/26 05:30

〔記者吳政峰、鄭瑋奇、邱俊福／台北報導〕憲法法庭判決「駕駛自撞一律強制採血酒測」違憲，此為大法官多數意見，但也有大法官不認同。持不同意見的大法官蔡明誠指出，如原則上須由檢察官核發鑑定許可書才能驗血，時間拖越久、酒測值越低，影響精準度，應給予警察較大的裁量空間；他感慨表示：「本件判決造成的社會影響，恐大於其所欲達成之理想目標！」

不同意見大法官：遺憾無力阻止

大法官黃虹霞也不滿認為，立法院甫因酒駕危害大，而加重酒駕刑事責任，多數大法官竟執意宣告該規定違憲，她「無力阻止，無奈更非常遺憾，只能煩請檢察官多多擔待，即使無奈作橡皮圖章，也請配合。

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交通部：以過渡做法研議修法

交通部表示，大法官提到過渡期可由檢方核發鑑定許可書後驗血等部分，認為這是未來能符合釋憲結果的做法，後續將邀集相關單位以過渡期做法為基礎，討論修法草案，提報行政院核定後轉立法院審議。

法務部表示，昨立即函知各地檢依判決意旨配合辦理，從廿五日下午開始，內勤檢察官收到警方報請強制驗血案件，視案決定是否准駁。

228連假酒駕大執法 馬上面臨考驗

由於二二八連假將屆，警政署通報各警察機關在三天連假期間，加強防制酒駕執法和疏導交通，同時通令各警察機關依憲法法庭判決內容辦理。

據統計，全國去年取締酒駕六萬零二百多件、酒駕拒測件數三千八百多件，酒駕拒測比例為百分之六點三六。

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