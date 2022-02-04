威力彩今上看9.1億 大樂透1.8億

春節期間，不少民眾湧入彩券行買彩券，盼中大獎。 （記者王藝菘攝）

2022/02/04 05:30

〔記者張慧雯／台北報導〕大年初三財神未降臨，威力彩、大樂透頭彩雙雙槓龜！台彩表示，威力彩頭獎連三十槓，預估二月四日銷售金額上看三億五千萬元，頭獎累積金額上看九億一千萬元；大樂透頭獎連二槓，預估下期銷售金額二億八千萬元，頭獎累積金額上看一億八千萬元。

台彩指出，昨（三）日大樂透春節大紅包開出二十二組，總中獎注數為二十八注，其中十七組為單注中獎、四組為兩注均分、一組為三注均分。截至目前，累積開出的大紅包組數為一百五十八組，其中有一三四位幸運兒獨得一百萬元獎金；剩餘兩百零二組，今（四）日繼續加開大紅包獎項。

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初四最常開出大樂透頭獎

台彩也表示，統計第四屆春節期間大樂透的頭獎開出情形，大年初四是最常開出頭獎的幸運日，從二○一四年到二○二一年這八年期間，包含二○一四年、二○一五年、二○一六年、二○一八年、二○一九年和二○二一年，這六年的大年初四，大樂透都有開出頭獎，想成為億萬富翁的民眾務必把握機會。

至於開出本期春節大紅包獎項的投注站中，雲林縣崙背鄉的「上文堂印舖」，大年初一才開出一注春節大紅包一百萬元，昨天再度開出一百萬元大紅包，本屆已開出四注大紅包；臺中市太平區「超喜公益彩券行」，去年大年初三開出一億元大樂透頭獎，今年大年初三又開出春節大紅包，本次也是該投注站本屆第四度開出大紅包的紀錄；桃園市八德區「瑞發彩券行」自二○一四年至二○一八年已開出四注大紅包，今天再度開出一注大紅包，本屆累計已開出五次春節大紅包獎項。

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