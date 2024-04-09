擊落片！馬路三寶雙黃線大迴轉 17歲騎士「無照雙貼」撞上噴飛

黃男駕駛白色車輛欲跨越雙黃線迴轉，朱男騎著機車疾駛而來，幾乎來不及煞車，直接撞上車頭，機車騎士與後方乘客往前噴飛數公尺遠。（民眾提供）

2024/04/09 23:42

〔記者陳冠備／彰化報導〕十次車禍九次快！彰化縣員林市上昨（8日）晚間11點，發生一起轎車碰撞機車車禍，17歲朱男無照騎乘機車載著張女行經員集路二段時，疑因車速過快，煞車不及，不慎撞上一輛欲跨越雙黃線迴轉的自小客車，朱男與女乘客當場噴飛數公尺遠，幸經受醫後只有四肢擦挫傷，並無生命危險。警方表示，雙方都有肇責，肇事原因需進一步調查釐清。

這起意外都被路口監視器拍下，黃男駕駛白色車輛要從路邊起步，並迴轉欲跨越雙黃線，此時一輛機車疾駛而來，幾乎來不及煞車，直接撞上左前車頭，機車騎士與乘客往前噴飛，越過車頭後摔倒落地，而機車也被撞得幾乎解體，畫面令人驚悚。

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警方表示，昨日晚間11點獲報，員集路二段有自小客撞擊機車意外，初步調查，朱姓騎士與黃姓駕駛的自小客車發生碰撞，造成朱男及女乘客兩人擦挫傷，另外機車前輪等車身遭撞斷，自小客車前保險桿掉落。

警方表示，事後雙方酒測均無酒價，不過黃男未依規定規定迴轉，可開罰600元至1800元罰鍰、朱男則無照價駛，依法處以6000元以上24000元以下罰鍰，整起車禍肇事確切原因，仍有待調查釐清。

朱男與女乘客撞上車子後往前噴飛，越過車頭後摔倒落地，而機車也被撞得幾乎解體，畫面令人驚悚。（民眾提供）

黃男違規跨越雙黃線迴轉，前車保險桿遭擊落掉地。（民眾提供）

朱男機車前輪遭撞斷，機車幾乎全毀。（記者陳冠備攝）

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