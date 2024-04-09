擊落片！馬路三寶雙黃線大迴轉 17歲騎士「無照雙貼」撞上噴飛
2024/04/09 23:42
〔記者陳冠備／彰化報導〕十次車禍九次快！彰化縣員林市上昨（8日）晚間11點，發生一起轎車碰撞機車車禍，17歲朱男無照騎乘機車載著張女行經員集路二段時，疑因車速過快，煞車不及，不慎撞上一輛欲跨越雙黃線迴轉的自小客車，朱男與女乘客當場噴飛數公尺遠，幸經受醫後只有四肢擦挫傷，並無生命危險。警方表示，雙方都有肇責，肇事原因需進一步調查釐清。
這起意外都被路口監視器拍下，黃男駕駛白色車輛要從路邊起步，並迴轉欲跨越雙黃線，此時一輛機車疾駛而來，幾乎來不及煞車，直接撞上左前車頭，機車騎士與乘客往前噴飛，越過車頭後摔倒落地，而機車也被撞得幾乎解體，畫面令人驚悚。
請繼續往下閱讀...
警方表示，昨日晚間11點獲報，員集路二段有自小客撞擊機車意外，初步調查，朱姓騎士與黃姓駕駛的自小客車發生碰撞，造成朱男及女乘客兩人擦挫傷，另外機車前輪等車身遭撞斷，自小客車前保險桿掉落。
警方表示，事後雙方酒測均無酒價，不過黃男未依規定規定迴轉，可開罰600元至1800元罰鍰、朱男則無照價駛，依法處以6000元以上24000元以下罰鍰，整起車禍肇事確切原因，仍有待調查釐清。