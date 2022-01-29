噴槍灌嘴害死女兒案外案／驗DNA非親生 告小孩的媽詐欺

鄺男（右圖）說他在律師協助下，比對出女童和他沒有血緣關係（左圖）；已提告女童母親詐欺。（記者黃佳琳攝）

2022/01/29 05:30

才關出來 下月又要發監

〔記者黃佳琳／高雄報導〕三歲鄧姓女童遭噴槍致死案，女童的父親鄺男被以「故意對兒童犯傷害致死罪」判刑十年定讞，下月廿三日將發監執行，不過鄺男懷疑女童不是他的骨肉，上週DNA檢測結果出爐，驚覺父女沒有血緣關係，鄺男憤而對女童母親提告詐欺，還說「如果不是被騙，就不會照顧女童，並導致她喪命」，讓自己的人生蒙污。

稱入獄前替自己討公道

鄧姓女童遭噴槍致死案，上月判刑確定，剛好鄺男因他案服刑出獄，他不服最高法院判決，打算提起再審。他說，服刑期間親友們發現，當初鄧女懷孕時臉書的PO文內容，時間點和他交往時不符，出獄後先請律師從女童的解剖報告中，找到女童的DNA報告，並自費檢測自己的DNA，上週報告出爐，比對驚覺他和女童沒有血緣關係。

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鄺男說，女童過世後他一直相當自責，即使知道女童不是他的孩子，還是替孩子感到難過，但回想這一切，如果不是鄧女騙他，他根本沒有機會和女童相處，也不會每個月付三萬元照顧孩子，這幾年已付了約百萬元；他想在入獄前替自己討公道，決定將這一切掀開，並向鄧女提告詐欺，請檢察官查明事實。

生母：讓司法還原真相

鄧女回應指出，鄺先生一直不願意面對自己的錯誤，只想用其他手段來讓自己不用被關，拿出一份不曉得哪裡來的檢驗報告，對她造成相當大的困擾；至於小孩的生父是誰，她也會去做檢測，讓司法來還原真相。

二○一九年一月廿日下午，鄺男駕駛轎車載鄧姓女童到高雄自由路加油站自助洗車，不料女童陳屍在副駕駛座，臉、胸、腹部腫脹；法醫相驗認定，女童遭空氣噴槍的高壓氣體灌入咽喉、肺部致死。

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