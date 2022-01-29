為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    噴槍灌嘴害死女兒案外案／驗DNA非親生 告小孩的媽詐欺

    鄺男（右圖）說他在律師協助下，比對出女童和他沒有血緣關係（左圖）；已提告女童母親詐欺。（記者黃佳琳攝）

    鄺男（右圖）說他在律師協助下，比對出女童和他沒有血緣關係（左圖）；已提告女童母親詐欺。（記者黃佳琳攝）

    2022/01/29 05:30

    才關出來 下月又要發監

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕三歲鄧姓女童遭噴槍致死案，女童的父親鄺男被以「故意對兒童犯傷害致死罪」判刑十年定讞，下月廿三日將發監執行，不過鄺男懷疑女童不是他的骨肉，上週DNA檢測結果出爐，驚覺父女沒有血緣關係，鄺男憤而對女童母親提告詐欺，還說「如果不是被騙，就不會照顧女童，並導致她喪命」，讓自己的人生蒙污。

    稱入獄前替自己討公道

    鄧姓女童遭噴槍致死案，上月判刑確定，剛好鄺男因他案服刑出獄，他不服最高法院判決，打算提起再審。他說，服刑期間親友們發現，當初鄧女懷孕時臉書的PO文內容，時間點和他交往時不符，出獄後先請律師從女童的解剖報告中，找到女童的DNA報告，並自費檢測自己的DNA，上週報告出爐，比對驚覺他和女童沒有血緣關係。

    鄺男說，女童過世後他一直相當自責，即使知道女童不是他的孩子，還是替孩子感到難過，但回想這一切，如果不是鄧女騙他，他根本沒有機會和女童相處，也不會每個月付三萬元照顧孩子，這幾年已付了約百萬元；他想在入獄前替自己討公道，決定將這一切掀開，並向鄧女提告詐欺，請檢察官查明事實。

    生母：讓司法還原真相

    鄧女回應指出，鄺先生一直不願意面對自己的錯誤，只想用其他手段來讓自己不用被關，拿出一份不曉得哪裡來的檢驗報告，對她造成相當大的困擾；至於小孩的生父是誰，她也會去做檢測，讓司法來還原真相。

    二○一九年一月廿日下午，鄺男駕駛轎車載鄧姓女童到高雄自由路加油站自助洗車，不料女童陳屍在副駕駛座，臉、胸、腹部腫脹；法醫相驗認定，女童遭空氣噴槍的高壓氣體灌入咽喉、肺部致死。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    詐欺不易成立 可主張民事討回權益
    2022/01/29 05:30

    詐欺不易成立 可主張民事討回權益
    雖無「鐵三角」比對 仍可排除親子關係
    2022/01/29 05:30

    雖無「鐵三角」比對 仍可排除親子關係

    暖宮x循環x瘦身 紡織界新台灣之光
    社會今日熱門

    2022春節專區

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播