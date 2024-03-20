美國大學副教授回台賣過期10年蛋黃粉 大賺近7千萬黑心錢判3年8月

生技公司把過期10年的蛋黃粉拿來做保健食品欺騙廠商和消費者，藉此大賺近7千萬黑心財。（高市衛生局提供）

2024/03/20 11:14

〔記者黃佳琳／高雄報導〕曾在美國知名大學擔任副教授長達18年、有醫師資格的陳姓生技公司負責人，被民眾檢舉販售過期蛋黃粉，檢調上門稽查，發現蛋黃粉原料5435公斤及庫存品4萬5746公斤都已過期10年，大賺黑心錢近7千萬元，陳男等人雖然辯稱蛋黃粉可在常溫下保存期限為25年，功效不會改變，但法官認為陳男等人改標籤就是要讓下游廠商和消費者安心選購，因此依詐欺罪判他徒刑3年8月。

判決指出，某生技公司透過雲林縣代工廠代為生產一批蛋黃粉共計6375.1公斤，但該批原料均已於2010年5月5日逾有效期限，公司仍將逾期的「蛋黃粉（8KG∕箱）」等原料販售給不知情業者，或委請台南市代工廠商將「蛋黃粉」混合其他原料後製造「甘益壯」等28種錠膠狀或粉狀食品，再販售予不知情的消費者。

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2019年5月，民眾向高市衛生局檢舉後，檢調前往華肝公司搜索，當場扣得原料5435公斤及庫存品4萬5746公斤；檢調發現，華肝公司陳姓負責人和公司高層都曉得這批蛋黃粉已過期10年，卻還是拿來製造保健食品，或賣給下游廠商再製，銷售地點遍集台北、台中、桃園、宜蘭縣等地。

為了確認這批產品是否會對人體造成危害，檢調將過期的蛋黃粉送往台灣毒物學會、中華癌症暨免疫學會、台灣過敏暨氣喘學會等單位進行驗證，但學會都無法提供專業意見供參，因此沒有積極證據證明過期蛋黃粉對人體有害，因此食安法部分未起訴，僅依詐欺罪將陳姓負責人等5人起訴。

高雄地院審理時，陳男辯稱，自己是醫生、旅美公共衛生碩士、在南加州大學擔任副教授18年，蛋黃粉在國際上保存年限都是20年以上，公司從2007年至2019年，曾多次委託不同機構，分別針對蛋黃粉的重金屬、總生菌數、大腸標菌等項目予以測驗，鑑驗結果均符合標準，無法證明這批過期的蛋黃粉已劣化或變質、腐敗而有害人體健康。

但法官認為，食品類的產品，原料製造日期及保存期限，於商業交易上具有重大意義，商家針對製造日期已久或保存期限將至的食品類產品，往往必須用「即期品」打折出清，否則即難以售出，而食品類產品一旦過期，更需報廢，在消費市場上幾已無價值。

而保健類食品與一般食品不同，並非民生必需品，通常強調人體保健功效，消費者理應更重視該產品的製造日期及保存期限，不僅即將到期的產品恐乏人問津，已逾期的產品更應無人願意購買，因此陳男等人改標籤的行為，就是要讓下游廠商和消費者安心選購，已構成詐欺取財罪，依法判陳男3年8月徒刑，公司鍾姓等4名主管、倉管人員則分別判1年8月至2年6月不等刑期，犯罪所得6944萬餘元依法扣案，可上訴。

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