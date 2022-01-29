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    雖無「鐵三角」比對 仍可排除親子關係

    鄺男說他在律師協助下，比對出女童和他沒有血緣關係。（記者黃佳琳攝）

    鄺男說他在律師協助下，比對出女童和他沒有血緣關係。（記者黃佳琳攝）

    2022/01/29 05:30

    〔記者邱俊福／台北報導〕三歲鄧姓女童的父親鄺男，從女童解剖報告中找到女童的DNA序別，與自己的DNA進行親子比對鑑定，認定兩人沒有血緣關係。刑事局鑑識中心主任兼生物科長黃女恩表示，各國的鑑定、分析的位置，多數相同，皆足以進行比對，因此就大資料庫的概念，只要合理取得DNA相關資訊，加上專家的判讀沒有錯誤，學理上是可以進行親緣關係的確認。

    黃女恩表示，通常親子鑑定會針對父親、母親都採樣DNA，再跟小孩的DNA進行比對，即所謂的鐵三角，可精準確認親緣關係，而判讀方法是將DNA序列，即染色體的特性轉成長度變化，以阿拉伯數字作為代號。

    染色體成對，比如父親的染色體為十五、十六，母親為十七、十八，就親子遺傳法則，父親、母親會各給小孩一半，故小孩染色體的代號，不是十五、十七，或十五、十八，就是十六、十七，或者十六、十八。

    專家判讀才不會誤解

    黃女恩表示，女童驗屍報告上DNA序別，僅跟父親的DNA比對，於排除親子關係上是足夠的，例如女兒是十七、十八，父親是十五、十六，就可確認沒有親緣關係。不過黃女恩提醒，親子鑑定必須由專家來判讀，才能進行正確的比對，不致發生誤解的狀況。

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