詐欺不易成立 可主張民事討回權益

鄺姓男子向女童母親提告詐欺罪，強調女童會死的起因都是來自一場騙局。（記者黃佳琳攝）

2022/01/29 05:30

〔記者吳政峰／台北報導〕鄺姓男子帶三歲女兒去洗車，女兒竟遭噴槍的高壓氣體射入肺部致死，被依「故意對兒童犯傷害致死罪」判刑十年確定，鄺男入獄前比對DNA，認為女兒不是他的親骨肉，控告女兒的母親鄧女詐欺。律師鍾維翰認為，詐欺能否成立，可能有討論空間。

鍾維翰表示，詐欺成罪的要件必須要施以詐術，並獲得財產上利益，鄺男得先舉證鄧女知道小孩不是他的，並主張鄧女獲得何種財產上的利益，畢竟親子關係屬於「身分」，如何把身分轉換成金錢，是第一道關卡。

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若鄧女明知鄺男非女兒生父，卻叫鄺男支付養育費或請他扶養小孩，使其行扶養上的義務，算不算施以詐術獲得財產上的利益？鍾維翰認為可能有爭執空間，不一定成罪。

民事部分，律師連思藩指出，如若女童生父另有其人，因鄧女與鄺男未曾結婚，因此並沒有侵害配偶權的問題。不過鄺男可主張，女童非親生，卻協助扶養，可提起侵權行為損害賠償之訴；此外，鄺男沒有照顧女童的義務，可向鄧女請求返還這段期間照顧費用的不當得利。

一名法官表示，若女童與鄺男之間為婚生子女、準正（婚前生女後結婚）、認領及準認領四種關係的其中一種，均視為親生女兒，鄺男想要解除這段關係，應提起「否認親子關係之訴」，惟女童已身故，興訟無實益。

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