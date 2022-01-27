司法話題》林秉樞交保攻防戰／不認罪還威脅 恐續押

檢方預計今將林秉樞移審法院 ，接押庭焦點在於被告的交保 攻防戰。 （資料照）

2022/01/27 05:30

檢方今天上午將被告移審法院

〔記者王定傳／新北報導〕新北地檢署前天起訴施暴立委高嘉瑜的林秉樞，預計今天上午移審法院，接押庭焦點在於被告的交保攻防戰，林男及其家人曾透過律師試圖洽談和解，但高嘉瑜認為林「連認罪都不肯」拒絕。法界有人研判，林遭續押的機率偏高；也有人認為，若林男願意配合按時到派出所報到、並禁止與其他證人接觸，有望交保。

林想和解 高︰「連認罪都不肯」拒絕

律師黃祿芳表示，林起訴移審能否交保的關鍵在於，原偵查中的羈押必要性，是否因偵結起訴而不存在；以反覆實施恐嚇犯罪之虞來說，會參考同一犯罪的次數及犯後態度，先前已有的恐嚇行為越多，越容易被認為可能再犯，且偵查時是否真心認錯、對被害人是否懷有敵意等，均為重要參考指標。

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先前多次恐嚇 有反覆犯罪疑慮

黃祿芳並說，起訴後若被告坦承犯行，較容易被認為不致串證；反之，法院會擔憂被告交保後可能試圖影響證人，依新聞報導，林男大多否認犯罪，不易讓人有真心悔過的感受，且曾不滿週刊要報導家暴案就恐嚇被害人，反覆犯罪及串證疑慮不易消除，繼續羈押禁見機率偏高。

8罪均非重罪蒐證完畢 也可能交保

律師陳振瑋認為，林男涉案的罪名多達八條，但均非重罪，看起來不太可能因此逃亡，且檢方已蒐證完畢，查扣相關證物、證人亦已具結，無串、滅證之虞，有交保機會。

律師林俊峰說，法官若考量釋放林後，將勾串或恐嚇證人、被害人，加上他長期住在飯店，屬居無定所，可能續押；但他若願意按時到派出所報到並禁止與證人接觸，有望交保。

檢方預定今天採「車進車出」將林從地檢署移審法院，再由合議庭決定公開或不公開審理。接押庭勢必上演交保與羈押的攻防戰，被害人方面希望續押，被告則希望交保過年，也願意接受限制住居、人保等附加條件。

此外，偵辦期間林曾向檢方聲請進行精神鑑定被駁回，審理時預計也會提出這方面請求。

對於何以未起訴被告「意圖散布而持有猥褻物品罪」？檢方昨表示，檢察官綜合所有事證後，目前尚未發現林男有此行為；至於「網軍」部分，檢方說，若網路貼文涉妨害名譽，接獲提告後會依法偵查，但因沒有提告且貼文未見其他犯罪嫌疑，無法介入。

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