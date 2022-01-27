司法話題》法界：精神抗辯洗白 勝算低

律師指出林秉樞犯案會布局，懂避責，很清楚自己在做什麼。（資料照）

2022/01/27 05:30

林犯案會布局 懂避責 很清楚自己在做什麼

〔記者張文川／台北報導〕林秉樞的父親於兒子被起訴的同一天，提供親筆信給媒體，強調兒子罹患知（應為思）覺失調無法承受壓力，易暴怒失控等，法界研判，這是林秉樞未來訴訟有意採取精神抗辯的起手式。律師周武榮昨天表示，林父此信意在為兒子洗白，採精神抗辯結果可能適得其反；律師林振煌也認為，林秉樞犯案時有相當步驟和布局，也曉得要規避刑責，顯然很清楚自己在做什麼，精神抗辯勝算頗低。

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周武榮認為，林父既然知道兒子有暴怒、暴力傾向，就更應有義務將此事告知提醒和兒子密切交往互動的人注意，案發前也應設法勸說兒子自費就醫控制情緒，但林父任由發生，讓兒子一再傷害身邊與交往的人，事後為了幫兒子洗白，反而將責任推給國家、社會，是很不負責任的做法，「可以說是共同加害人」。

法官沒那麼笨 臨訟稱病常被視為卸責

周武榮說，林秉樞若採精神抗辯，藉此博取社會同情，但在法庭上不是好方法，結果可能適得其反，因為此案爆發前，林秉樞在友人前的形象是斯文有禮，廣結善緣，平時舉措表現皆正常，依客觀的社會一般通念，其日常行為模式顯然沒有達到會無差別攻擊別人、暴力攻擊性的強制治療程度。

周武榮說，司法實務上，法官沒那麼笨，被告臨訟才來主張有精神疾患，以尋求脫罪或輕判，大多難以得到法官的支持，反而常被視為臨訟卸責、犯後態度不佳的佐證。

犯罪有謀劃和步驟 辨識能力欠缺？

律師林振煌指出，採精神抗辯常仰賴精神鑑定、調取醫療紀錄來判斷，但是否送鑑定是由法官決定，並非一定要送鑑定，依目前案情看來，林秉樞犯案時很清楚知道自己在做什麼，知道要先拍不雅照再遂行恐嚇，又指使其他被害人留言恫嚇高嘉瑜，隱藏自己以規避刑責，犯案過程和手法有謀劃和相當步驟，看不出辨識能力有喪失與欠缺的情況，「難道是耳邊有個聲音教他怎麼做嗎？」

林振煌說，即使林秉樞有定期至精神科就診、服藥，也要視醫師之前的診斷有沒有這麼嚴重，並非有定期看精神科就能脫罪，且這也與他犯案時有沒有辨識力無關，林若真採精神抗辯策略，勝算恐怕頗低。

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