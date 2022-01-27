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    司法話題》林父護子稱兒有病 高質疑林秉樞在操作

    立委高嘉瑜的律師李永裕（中）表示，高嘉瑜不會追究林秉樞的2名女助理。（資料照）

    立委高嘉瑜的律師李永裕（中）表示，高嘉瑜不會追究林秉樞的2名女助理。（資料照）

    2022/01/27 05:30

    〔記者張文川／台北報導〕林秉樞施暴立委高嘉瑜前天遭起訴，同一天林秉樞的父親隨即提供親筆信給媒體，以兒子長期罹患知（應為思）覺失調症等情，表達護子心聲。高嘉瑜的委任律師李永裕昨天表示，高嘉瑜懷疑林秉樞在操作李父寫親筆信給媒體，移審後若交保恐會持續犯案，有羈押必要。

    起訴同一天 林父發親筆信

    林父提供給媒體的信件提到，兒子長期知（思）覺失調，無法承受壓力，容易失控暴怒；對此，李永裕表示天下父母心，縱使小孩犯下滔天大罪，父母都會替小孩求情，這是天性，不用過度評論，不過精神疾病不是脫罪、卸罪理由和藉口，這樣誤導社會大眾非常不恰當，以為拿到精神診斷證明就能脫罪，理論上思覺失調患者不會全盤否認自己的行為，他相信法官都是職業法官，看過非常多案例，絕對不會讓被告以精神抗辯來脫罪。

    李永裕說，高嘉瑜目前未打算提民事求償，主要是要讓林秉樞接受法律制裁，怎麼賠償倒是其次。林秉樞的兩名女助理因有私密照在林手上，林藉以有意無意地逼迫女助理幫他偽造文件等，高嘉瑜對二女感同身受，將心比心，所以不會追究。

    李永裕向法官喊話，希望續押林秉樞，認為林父的親筆信發布時機，剛好在林秉樞被起訴當天，高懷疑是林在操作，且十一月廿九日家暴新聞披露之後，林秉樞仍持續恐嚇高嘉瑜，成為當時羈押林的理由之一，如今已起訴，若林還是否認犯行，應有繼續羈押的必要。

    當初聲押林的罪名包括「散布猥褻影像罪」，但起訴書中無此罪，李永裕表示，林秉樞先前有散布其他被害女子的猥褻照片給林的朋友，他已提出LINE對話紀錄和照片證據給檢察官，起訴書未提，不知是檢方還在處理中還是有遺漏，此部分他不了解，要去問檢察官。

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