果園架通電鐵絲網防山豬 獵人追山羌電死

花蓮瑞穗鄉鶴岡村的果園內架設通電鐵絲網防山豬 ，卻造成民眾誤觸死亡。 （警方提供）

2022/01/24 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮瑞穗鄉鶴岡村山區一處果園園主委託友人架設通電鐵絲網，藉此防山豬，但昨凌晨卻傳出有原住民獵人上山打獵，二人誤觸鐵絲網觸電，一人輕傷，另一名四十一歲潘姓男子觸電後倒地，送醫急救仍不治，警方表示，全案將依過失致死罪嫌偵辦。

黃男遭高壓電彈開 大叫「有電」輕傷

警方調查，死者潘姓男子是瑞穗村民，昨凌晨駕駛小貨車，載黃姓等三名友人到鶴岡村山區巡山豬陷阱，不過車行半途見到山羌在柚子園出沒，四人立刻下車追山羌。

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潘男試圖拔開連接插頭 觸電送醫不治

然因晚間視線昏暗，黃男在追山羌途中突然碰觸到柚子園內的通電鐵絲網，遭高壓電彈開，當場大叫「有電」，潘姓男子試圖將鐵絲網與電瓶、變壓器連接插頭拔開，自己反遭觸電，大叫一聲後往後倒地！

三人急忙上前查看，發現潘男呼吸急促，趕快把潘男搬到貨車上，開車求援，黃男在車上一路替潘男CPR直到抵達瑞穗消防分隊，由救護車送至玉里慈濟醫院急救，但潘男仍在凌晨一點多不治，黃男則只受輕傷。

園主報案 稱現場有設置警告標語

柚子園主到案後向警方表示，柚子園的後面還有一區是種植橘子，最近是橘子收成季節，因此委託楊姓友人在園內架設長約一百公尺的通電鐵絲網，以十二伏汽車電瓶、升壓器產生高壓電後連接鐵絲網，目的是為防止山豬、猴子肆虐，現場也有設置警告標語。

造成觸電致死 警方依過失致死罪嫌偵辦

警方表示，全案今天將由檢察官進行相驗，雖然通電鐵絲網是架設在私人園區內，並非公共場所可能造成公共危險，不過因造成民眾觸電致死，將依過失致死罪嫌偵辦。

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