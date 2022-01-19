《南投》南投法院開庭報到e化 自助掃碼免等

南投地方法院推動「電子集中報到」新制，民眾拿開庭通知書掃瞄完成報到手續。（記者謝介裕攝）

2022/01/19 05:30

〔記者謝介裕／南投報導〕司法便民新措施﹗南投地方法院從本月起推出「電子集中報到」新制，民眾報到時，只要持開庭通知書或傳票上之二維條碼（QR Code），掃描法院內的自動電子報到機，即完成報到手續，昔日民眾到法院開庭如同就醫候診般枯等現象，可望大幅改善。

忘帶通知書也可掃瞄身分證條碼

人手一機時代，南投地院配合中央e化政策，在司法大樓設置三部自動電子報到機，南投及埔里兩處簡易庭各有一部，日前正式實施電子集中報到新制。

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南投地院指出，過去傳統人工紙本報到方式，費時又費力，如今e化後，可減少民眾在法院報到處等候時間，並簡化行政作業流程，民眾若忘了攜帶開庭通知書或傳票到院，只要事先提供身分證字號、且法院也已輸入審判系統者，可掃瞄身分證背面條碼完成報到手續。

報到成功後，螢幕畫面同時會帶出「開庭進度查詢QR Code」，民眾只要用手機掃描便可查詢開庭進度，假使案件無法在一次庭期就審理終結而有多次庭期，也可利用手機留存的QR Code，在各次庭期進行掃描報到。

此外，應受保護之人（如秘密證人、性侵害案件之被害人等），通知書或傳票將會指定至法警室或其他處所，由法警或專人以輔助電子報到之方式完成報到手續。

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