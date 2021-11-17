娶小35歲女音樂家／徐立德掰了黃昏戀 更一審勝訴准離

更一審判准前總統府資政徐立德（左）與女 音樂家陳怡伶（右）離婚，還可上訴。 （資料照）

2021/11/17 05:30

〔記者楊國文／台北報導〕高齡九十歲的總統府前資政徐立德，八年前黃昏之戀再婚，娶小他卅五歲的女音樂家陳怡伶，但婚後不到三年即分居，徐隔年以「價值觀差異」等由訴請離婚，一審判徐敗訴，徐上訴後，高等法院認為兩人分居三年多甚少互動，婚姻無回復希望，改判准離；高等法院更一審認為，徐和陳女婚姻已發生破綻、難以維持，且兩人有責程度相同，昨仍判准離。

以「價值觀差異」訴離 可上訴

徐的元配劉勤生二○○九年過世，徐二○一三年六月與當時四十七歲的陳女結婚，開啟第二春，但徐婚後三年訴請離婚。

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徐主張，和陳女生活習慣、價值觀不同，二○一五年搬離和兒子同住，兩人分居；二○一六年八月，陳女與其父母發生糾紛，陳女多次怪罪他，並主動提離婚，同年十二月陳女婚前私事遭她父母披露後，陳女曾自我傷害，以此對他情緒勒索，他已年老，難以承受，陳女也沒有維持婚姻的意願，因此訴請離婚。

台北地院認定尚未構成無法維持婚姻的事由，判徐敗訴。徐上訴後，陳女認為兩人雖有爭執，但沒嚴重到離婚的地步。

高等法院綜合認定，分居期間陳女未理性溝通，徐也未體諒和支持她，皆無努力修補婚姻意願，判准離婚。陳女不服，上訴最高法院，經最高法院於今年一月廢棄發回更一審審理。

高院更一審審理認為，徐先行離家，造成婚姻破綻，固然有責在先，但兩造均未積極挽回婚姻，且因個人因素，以消極、負面的態度處理婚姻，導致婚姻裂痕加深，破綻更加擴大，雙方均負有相同程度的責任，判准徐和陳女離婚。還可上訴。

徐立德歷任財政部長、經濟部長、經建會主委、行政院副院長、總統府資政等要職。

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