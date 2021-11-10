阿土伯豪擲上億 捐22輛救災車

桃園市長鄭文燦（左二）感謝阿土伯（右二）捐消防救災車。（記者陳恩惠攝）

2021/11/10 05:30

創全國紀錄 分贈桃園、基隆、新竹3市 雲林與花蓮2縣

〔記者陳恩惠、高嘉和／綜合報導〕被視為台股菜籃族代表的知名資深股民「阿土伯」李金土，昨天帶著全家大小，出席在桃園市防災教育館廣場舉行的「送愛心、挺消防、護家園∣消防車輛聯合捐贈典禮」，這回他豪擲一億元，購置廿二輛各式消防救災車，分贈桃園市、基隆市、新竹市、雲林縣與花蓮縣等五個縣市的消防局，充實災害搶救能量，成為我國消防史上最大筆的個人捐贈者。

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妻、媳都是桃園人 桃市獲贈最多

李金土的牽手「阿土婆」及媳婦、女婿都是桃園人，阿土伯在桃園市有許多姻親，愛屋及烏下，使桃市消防局成為最大受益者，獲贈水箱車、化學災害處理車、幫浦消防車及指揮幕僚車等各型車輛共十二輛，由桃園市長鄭文燦代表受贈。

鄭文燦說，大家認識的阿土伯是代表股市菜籃族發聲的資深股民，企業若經營得好，他就按讚，做不好就糾正，其實他還是個挺警察與消防、愛台灣的阿土伯，擔任台北市義勇警察大隊大同區大隊長逾五十年，每年還默默地捐贈救災救護車輛，將辛苦賺來的錢花在消防弟兄的身上。

李金土︰人死留名 虎死留皮

李金土表示，俗諺「人死留名，虎死留皮」，看到這麼多人出席捐贈儀式，捧他的場，也相當激勵他，若社會有任何需要，儘管向他開口；談起投資之道，李金土說，「股票要投資才會賺，如果只想投機，保證賠」，他大方允諾「若投資還不賺，可以來找我」，獲得滿堂喝采。

消防署長蕭煥章致詞感謝阿土伯長久以來照顧消防同仁，這次以個人名義捐贈廿二輛消防車，創全國紀錄。

據傳阿土伯最高曾累積到十億身價，也曾一夕慘賠數千萬。阿土伯可說是鐵桿「郭粉」，幾乎年年出席鴻海股東會；就算去年鴻海股東會沒了郭董，他也是親自到場勉勵新任董事長劉揚偉，鴻海股價要拼到三百元。但阿土伯也曾投資宏達電踢過鐵板，七十多張宏達電股票虧損上百萬元，氣著在宏達電股東會現場直接罵「王雪紅真夭壽！」

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