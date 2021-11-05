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    自由日日shoot》「他對我很好」印尼女患斯德哥爾摩症候群

    印尼女莉莉被囚的大樓都是出租套房。（圖為同棟大樓同格局套房，記者黃佳琳攝）

    印尼女莉莉被囚的大樓都是出租套房。（圖為同棟大樓同格局套房，記者黃佳琳攝）

    2021/11/05 05:30

    〔記者許麗娟／高雄報導〕印尼籍女子「莉莉」遭陳姓男子囚禁淪性奴十二年，後來陳男生病，莉莉反過來照顧加害人，還說「他對我很好，我不恨他。」高雄醫學大學附設中和紀念醫院心理室主任、精神科醫師劉黛玲表示，莉莉疑出現斯德哥爾摩症候群，這是指被害者對加害者產生情感、同情，甚至認同加害者而去幫助他，意即人質症候群。

    劉黛玲指出，斯德哥爾摩症候群不是正式的精神疾病，比較類似「心理防衛機轉」，受害者須靠這樣的方式，說服自己其實是甘願的、對方沒有危險，用這種模式讓自己不會整天擔心受怕，或活在比較絕望的想法裡，讓自己好過一點。

    常見於依賴型人格 囚越久越易出現

    通常在情感上比較容易依賴他人、容易被感動、以情緒為主導的性格，較容易產生這種特質，一開始都是因為害怕、恐懼、不安、不得已，有想要逃脫或抗爭，後來發現沒辦法，最後必須說服自己「我在這邊也是安全的、他對我也很不錯」，調整心態讓自己有辦法活下去，而且和加害人相處時間越久越容易出現。

    劉黛玲說，臨床上也有類似案例，曾有個案的先生會家暴、酗酒又沒有穩定工作，太太則有工作能力，很多社工想幫她離開，但她還是會幫先生講話，像是昨天沒睡好才會失控打她、平常對她還不錯等，多是依賴型人格，覺得自己沒辦法生存。

    劉黛玲表示，患有斯德哥爾摩症候群者在獲救後須進行心理諮商，因為防衛機轉太久了，很容易挑起受害者的情緒反應，通常會先傾聽讓受害者陳述過程，了解對這段關係的想法，建立關係後再探討認知失調的地方，引導去尋求答案。

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