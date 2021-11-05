自由日日shoot》遇擄被當逃逸外勞 從此沒人關心

莉莉十二年前走入這條長長的通道時，根本不知將面臨漫無止境的囚禁生活。（記者黃佳琳攝）

2021/11/05 05:30

〔記者黃佳琳、王冠仁／綜合報導〕印尼籍移工莉莉在台遭人囚禁多年，當初她是休假外出聚會時出事，雇主不知她為何失聯，依規定通報主管機關，莉莉因此被列為「逃逸移工」，就這樣「消失」在台灣十二年，遭遇令人同情；目前全台逃逸移工達五萬三千人。

全台逃逸移工逾五萬

一名移民署專勤隊員說，以莉莉的案件而言，她在休假期間參加聚會，卻遭陳男擄走拘禁，她的行李、家當應該還放在雇主家，應可顯示沒有明顯逃脫意圖，若當時原雇主除通報主管機關，如果也通報警政機關、以失蹤案件來追查，就有可能查出可疑處，一旦詳加調查，有機會在人剛失蹤的幾天內即時救出。

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由於莉莉被囚禁後無法對外求援，也沒家人曾透過管道協尋她，在外人無從得知的情況下，只能把她視為逃逸。

莉莉今年六月重獲自由後想回家鄉，但身上沒錢也沒地方住，移民署高雄專勤隊特地為她募款，幫忙籌得返鄉機票，還幫她解決等候返國這四個月來的房租，讓莉莉返家的最後一段時間，感受來自台灣官民的溫暖。

加害人子女允幫父彌補

據了解，陳男的子女雖和父親多年未往來，但得知父親的行為，允諾會寄一筆錢到印尼給莉莉，彌補一些父親犯下的過錯。

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