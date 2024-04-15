巴西進口蛋虛偽標記台灣貨 福商勝負責人等3人起訴

新北市政府衛生局曾赴「福商勝蛋品有限公司」稽查。（新北市衛生局提供）

2024/04/15 16:51

〔記者王定傳／新北報導〕「福商勝蛋品有限公司」涉嫌將巴西進口蛋，與國產蛋混和加工製成液蛋，涉嫌虛偽標示產地為「台灣」出貨，犯罪所得52萬餘元，新北地檢署今依刑法行使業務登載不實及對商品為虛偽標記罪嫌，起訴福商勝實際負責人兼廠長張能明、生產部協理張仕彥、品管部協理呂君益3人。

2022年間，我國因市場缺乏雞蛋，行政院農業委員會（已改制為農業部）為穩定市場雞蛋供應及平抑蛋價，委託財團法人中央畜產會自國外進口雞蛋，畜產會進口雞蛋後，除委託蛋品加工業者製成冷藏殺菌液蛋，送回畜產會冷凍倉庫，以延長保存期限外，並開放蛋品加工業者向畜產會採購國外進口雞蛋，自行銷售給下游業者。

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不過，依財政部訂定的「進口貨物原產地認定標準」認定基準暨衛生福利部「液蛋產品標示規定」公告，原料蛋經加工成液蛋產品，未改變其貨物本質，並未實質轉型，其原產地應標記為所進口的國家；且去年7月間，農業部對畜產會雞蛋調度窗口人員，亦通知福商勝公司品管部協理呂君益，爾後該公司為畜產會代工的液蛋產品，其產地應標記為原進口國家。

檢方查出，3人推由呂男於去年8月11日負責向畜產會聯繫採購312箱巴西進口蛋，依照規定，應在產品標籤上標記原產地國名為「巴西」或依進口蛋與國產蛋混合比率，分別標記原產地國名，怎料，張仕彥竟涉嫌指示不知情生產部員工，黏貼原產地為「台灣」的不實標籤，再出售給不知情的下游業者。

檢調在去年9月間發動搜索，訊後諭令張能明、張仕彥及呂君益3人分別5萬至10萬元不等金額交保，3人均否認犯行，辯稱沒有經驗所致，檢方依上述兩罪起訴3人，並請法院以較重的行使業務登載不實論處。

此外，3人被控違反食品安全衛生管理法部分，檢方認為，福商勝公司銷售予下游業者的進口液蛋產品，雖虛偽標記原產地為「台灣」，未標記原進口國，但進口雞蛋與國產雞蛋均為天然蛋品，二者品質究竟孰優孰劣，並無客觀依據標準，且無證據顯示福商勝公司是以明顯低於國產雞蛋價格向畜產會採購進口雞蛋，並未違反食安法。

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