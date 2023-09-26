檢調搜「福商勝」查進口液蛋產地亂標 廠長等3人交保

新北市政府衛生局19日曾赴「福商勝蛋品有限公司」液蛋加工廠。（圖由新北市衛生局提供）

2023/09/26 15:09

〔記者王定傳／新北報導〕新北市政府衛生局19日曾赴「福商勝蛋品有限公司」液蛋加工廠，查獲福商勝公司把土耳其、巴西及美國產的進口蛋，與國產蛋混和加工製成未殺菌液蛋共2萬974公斤，涉嫌虛偽標示產地為「台灣」出貨；新北地檢署昨指揮調查局新北處發動搜索，約談福商勝公司張姓廠長、張姓生產部主管、呂姓品管部主管等人，訊後依刑法虛偽標記等罪嫌，諭令3人5萬至10萬元不等金額交保。

新北市衛生局19日赴查獲「福商勝蛋品有限公司」液蛋加工廠進行行政稽查，發現福商勝公司在今年6到8月間，把土耳其、巴西及美國產的進口蛋與國產蛋，混和加工製成未殺菌液蛋共2萬974公斤，並涉嫌虛偽標示產地為「台灣」出貨。

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新北市衛生局當時指出，未殺菌液蛋依規定，若將不同產地雞蛋混合，則應標示殼蛋產地，若業者混和台灣、土耳其蛋，則產地應標示台灣、土耳其，福商勝僅標示台灣，不符合規定。

新北檢打擊民生犯罪專組檢察官雷金書，指揮調查局新北市調查處，昨搜索福商勝公司位於新北市新莊區的營業處所，及登記負責人高女住所等2處地點，查扣相關進銷貨帳冊等物證，並約談高女、廠長張男、生產部主管張男及品管部主管呂男4人，並以證人身分約談張姓會計到案說明。

檢調調查，福商勝公司明知食品販賣不得有假冒情事，竟涉嫌將其透過中央畜產會自土耳其、巴西及美國等國輸入的蛋品，加工製成蛋液後，虛偽標示「原產地」為「台灣」，將外國生產的雞蛋假冒為台灣生產，出貨銷售予烘焙及團膳業者，影響國人健康及消費者權益。

檢察官訊問完畢後，認廠長、生產部主管級品管部主管3人涉違反食品安全衛生管理法、刑法商品虛偽標記等罪嫌，犯罪嫌疑重大，諭令3人5萬元至10萬元交保；負責人高女訊後請回。

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