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    自由日日shoot》台版不存在的房間／不激怒先保命 丟紙條、物品...求援

    黃佳琳

    黃佳琳

    2021/11/05 05:30

    〔記者王冠仁／台北報導〕印尼籍女子「莉莉」在台遭拘禁十二年，情節宛如電影「不存在的房間」，令人難以想像台灣居然會發生如此駭人聽聞案件。資深刑警說，過去也曾發生過類似案例，若真遇上被囚禁的情況，第一時間千萬要冷靜、不要激怒歹徒，才能趁其不備想辦法向外聯絡、求援，確保生命安全。

    資深刑警表示，過去幾起囚禁案件，除了男女朋友或夫妻間的感情糾紛，其餘多為犯嫌「色慾薰心」所為；尤其許多來台工作的女移工，因人生地不熟、孤立無援，不知求助管道，常遭雇主或是雇主身邊親友伸出狼爪摧殘。

    刑警說，若不幸遭人強押、哄騙被囚禁，保命關鍵就是不要激怒對方，第一時間要冷靜假裝配合要求，趁對方睡著、離開囚禁現場時想辦法向外求援。若手邊沒通訊設備、無法接觸到其他人，可透過向外丟出寫有求救資訊的紙條、鈔票、物品，盡可能在不被歹徒發現下送出求救資訊。

    十年前有一名越南籍女移工遭雇主控制，飽受精神與肉體折磨一年多，最後寫下求救信，趁去門口放垃圾時將紙鈔貼在信上一同放進垃圾袋，其他同鄉發現紙鈔後報警，因而獲救。

    「不存在的房間」是二○一五年上映、真實事件改編的電影，描述女主角被綁架囚禁在綁匪後院的工具間，囚禁七年產下一子，女主角最後為了小孩，用計脫逃。

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