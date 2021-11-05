自由日日shoot》來台遭囚12年淪性奴 獸男過世 印尼女才見天日

印尼女莉莉就是被囚在這間套房裡十二年；這間套房即將有新房客入住。 （繪圖：美編組，攝影：記者黃佳琳）

2021/11/05 05:30

上印勞安保中心求助：想回家

〔記者黃佳琳／高雄報導〕今年七月，一名身形瘦小、年約五十歲的印尼籍女子「莉莉」，走進駐台北印尼經濟貿易代表處高雄印勞安置保護中心，她開口問說：「想回家了，有人可以幫我嗎？」工作人員遞給她一杯水，讓她坐下來喘口氣，莉莉緩緩說出：「我被一名台灣男子關了十二年，如今他死了，我想回家了」。

莉莉說出的話，讓在場人士不禁挖了挖耳朵，懷疑是不是聽錯了什麼。但她情緒平穩地接著往下說，道出這段多年來親身經歷、令人匪夷所思的故事。

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莉莉說，二○○九年七月廿七日，當年她卅多歲，從印尼到高雄大社當看護工，工作不複雜，只要照顧一位中風的阿嬤，每月除可領快兩萬元薪水，還有一至二天的假可休。

來台兩個月聚會 搭便車被擄

兩個多月後某日，她趁休假日去找同鄉友人，友人帶著她參加一場朋友聚會，裡面有台灣人、印尼人，大部分的人她都不認識，但聊得很開心。當天傍晚聚會結束，她準備搭公車回雇主家，此時，一起參加聚會的陳姓男子熱心地說，要開車載她回家，她萬萬想不到，這趟車程竟是「一上車，就是十二年」。

莉莉才來台兩個多月，幾乎足不出戶的她，對高雄相當陌生，搭上陳男的車後，會說一點簡單中文的她，和陳男有一搭沒一搭的聊天，雖然不認識路，但莉莉發現，車子並不是開往雇主家的方向；她問陳男要去哪，陳回她：「等我一下，先去一個地方拿東西，拿完再送妳回家」。

莉莉看著陳男無害的笑容，放下心中警戒，跟著陳男到了一家飯店，陳男說怕她在車上等太久，邀她一起上樓。莉莉跟著進房後，立刻被陳男控制行動，強壓在床上性侵。

被囚在飯店兩個月 求救無門

陳完事後仍沒放過她，兩人一直「住」在飯店長達兩個月，陳要出門工作時，就把她綁起來，工作完再買飯回來給她吃。莉莉回憶，那一段時間，她的手機被陳男沒收，飯店隔音也很好，她喊叫沒人理，飯店窗戶都是封死的，似乎一切只能乖乖地順從陳男的指令。

心想不哭不鬧 就不會被傷害

「不哭、不鬧，他就不會傷害我，或許還會放我走吧！」莉莉一直如此說服著自己，終於兩個月後迎來一線希望；她說，那天陳男從外頭回來，告訴她「住飯店太貴了，沒錢住了，回家吧！」

莉莉聽到「回家」兩字，以為陳男要放她回家，不再控制她的行動，沒想到陳男辦理退房後，回到房間警告她不要亂來，否則會殺了她，見她點點頭後，陳牽著她慢慢走過飯店走廊，到停車場坐上車，一路開往陳男的家。

換關7坪大套房 一關12年

莉莉跟著陳男抵達一處大樓，上樓進入陳家，發現陳男的「家」根本算不上家，而是一間僅約七坪大的套房，房間裡有一張床、一張沙發，沙發前面有茶几，一個衣櫥、電視矮櫃，再加上一間衛浴；莉莉當時根本沒料到，這七坪大的空間，會是她未來十二年的「牢房」。

日像狗被拴住 夜得強顏歡笑

莉莉說，剛住到陳男家，陳男對她很不放心，只要他出門工作，仍然會把她綁起來，直到陳男返家，才能獲得自由。白天她就像狗狗一般被拴住，晚上陳男回來，她還得強顏歡笑，以免觸怒對方；她不記得自己花了多久時間，才獲取陳男信任，但那段時間，心裡總是記著陳男說過的一句話：「不准出門」。

時間久了 從害怕緊繃變依賴

「或許是時間久了，也習慣了，反正我只要聽他的話，他就會對我很好。」莉莉和陳男的相處，從一開始的害怕、緊繃、陌生，到後來變成彼此互相依賴。

物質慾望不高 有吃有用就好

莉莉說，印尼家裡很窮，她才會來台灣工作，因為從小窮慣了，也沒有什麼物質慾望，有得吃、有得用就好，女生習慣會帶著包包裝雜物，她沒錢買包包，就把陳男的舊衣服縫一縫，做成一個包包來裝自己的小東西；話才說完，她就把自己DIY的包包拿出來給印勞安保中心的人看。

獸男年初住院 她終於走出門

莉莉說，今年初，六十歲的陳男身體變得不好，後來去醫院治療時，醫生叫他要去住院，陳男回家時跟她說起這件事，她自告奮勇說自己可以去醫院照顧他，或許已經對莉莉放心，陳男同意後，莉莉終於在今年四月，首度走出禁錮她十二年的「牢籠」。在醫院病房裡，她細心扮演好「情人」兼「看護」的角色，無微不至地照顧陳男，一直到陳男今年六月間病逝於醫院。

在醫院照顧兩個月 獸男病逝

陳男過世後，莉莉一個人返回陳男住處，「跟了一個男人生活了十二年，他突然就這麼走了，我該怎麼辦？」幾天後，房東及陳男的子女來到這個「家」，讓莉莉不得不面對自己的未來。

房東上門催租 她根本沒錢付

房東是因為陳男住院兩個月沒繳房租，又找不到他本人，多次來查看，總算碰到莉莉，而莉莉也是直到此時，才知道房子是租的，她想住下去就得付錢。陳男已跟子女斷聯幾十年，子女得知父親過世，輾轉找到父親落腳的租處，準備幫父親整理遺物，才驚覺「有個阿姨跟爸爸同居」。

陳男有子女 上門整理遺物

陳的子女未幫她付租，莉莉沒工作也繳不起房租，於是決定「那就回家吧！」連繫上剛來台時結識的印尼同鄉，在同鄉協助下，轉往公部門尋求協助，這起驚人的囚禁事件因此曝光。

女已返抵印尼 男死亡不起訴

對於自己經歷的這段過往，莉莉表示她一點也不想追究，反而一再跟我國相關部門的人說：「他對我很好，我不恨他。」在官方協助下，莉莉已於上月底回印尼。主管部門清查兩個月後，認定莉莉確有遭到囚禁之事，全案移送高雄地檢署，檢察官以犯罪嫌疑人死亡，依刑事訴訟法將案件不起訴。

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