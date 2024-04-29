竹聯幫成員揪團健身涉暴力恐嚇 副會長等10人被逮

警方查扣長短刀、球棒、雞爪釘、手銬、鞭炮等贓證物。（記者許國楨攝）

2024/04/29 13:52

〔記者許國楨／台中報導〕原是竹聯幫和堂寶和會成員顏姓男子，去年另設齊光會擔任副會長，平時嚴格要求幫眾健身卻是用來逞凶鬥狠，曾在台中鬧區當街亮刀擋債恐嚇被害人「再來就砍死你們！」，也曾涉恐嚇取財等犯行，案經刑事局中部打擊犯罪中心循線攻堅查緝，拘提顏等涉案10人到案，依法送辦。

刑事局中打第一隊長蔡佳耀今天說明案情指出，該隊接獲情資得知，有北部黑幫組織接受委託要擋下一起投資高達千萬的撤資案，去年3月間糾眾10餘名同夥，在台中市崇德路跟漢口路口，當街公然持開山刀及球棒等武器包圍被害人，除嗆聲幫派背景，還出言恐嚇「再來就砍死你們！」行徑囂張。

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為壓制黑道氣焰，報請新北地檢署射股檢察官指揮後，與新北市刑大、台中市第二警分局、嘉義市刑大科偵隊、第一警分局等單位合組專案小組，查出涉案顏姓男子（43歲）等人有竹聯幫背景，其中顏是竹聯幫和堂齊光會副會長，平時以暴力討債為主，以台北市中山區一間洗車區為據點，藏放刀械等器具隨時外出討債。

而該暴力集團除涉及去年3月北區崇德路恐嚇案，另涉嫌在2022年9月間，持折疊刀恐嚇另案被害人，得款75萬元，案經蒐證完備，專案小組去年12月14日搜索，掃蕩顏等人位於台北市中山區等地據點，一舉查獲顏男等10人到案，查扣現金20萬元、筆電、長短刀、球棒、雞爪釘、手銬、鞭炮等贓證物。

經查，該集團以公司模式經營，還會強制要求成員定期聚集健身重訓、跑步鍛鍊體能，未料卻是用來逞凶鬥狠從事不法，全案警詢後依恐嚇取財、聚眾鬥毆、組織犯罪防制條例等罪嫌，移送新北地檢署偵辦，檢方訊問後命顏以15萬元交保，其餘涉案人分別命以數萬元交保、限制住居。

警方將涉案顏男等人移送法辦。（警方提供）

警方攻堅逮人。（警方提供）

警方查扣長短刀、球棒、雞爪釘、手銬、鞭炮等贓證物。（警方提供）

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