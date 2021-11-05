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    自由日日shoot》專家：加害人恐來自控制欲強家庭

    印尼女莉莉就是被囚在這間套房裡十二年。（記者黃佳琳攝）

    印尼女莉莉就是被囚在這間套房裡十二年。（記者黃佳琳攝）

    2021/11/05 05:30

    〔記者許麗娟、佟振國／綜合報導〕陳姓男子囚禁女移工十二年當性奴，高雄市臨床心理師公會理事長陳靖指出，因加害人已過世，被害人也回印尼，從事件及過去性侵害案件林的經驗來推論，恐是加害者利用莉莉的對環境不熟悉及身分的弱勢，在犯案後評估受害者可控制範圍，久而久之成了雙方的制約關係。

    陳靖表示，加害人會囚禁、控制他人，或許來自原生家庭是控制欲強的家庭也不無可能。印尼幫傭在台灣不可否認是弱勢族群，在這樣偶然的機會下，加害人在聚會場合遇到莉莉時，心裡應該有一些想法，才會在一次聚會中，主動鎖定莉莉要載她回家，在行為前可能有些計畫，也可能是隨機的，過去很多犯案計畫，並不一定非常縝密，大概會有一個行徑，再利用被害人對台灣的不熟悉，帶她去飯店犯案。

    陳靖分析，加害人在初期犯罪情況下會害怕被舉發，但隨著緊張情緒下降，也會去觀摩被害人是否能配合、有無風險，評估是否在可控制範圍內。

    禁錮他人 來自權力的不平等

    衛福部草屯療養院精神科醫師沈政男說，前幾年發生在奧地利的「三○九六天」案件就是類似的故事，這一類案件的前提就是權力的不平等，而本案中的「莉莉」是外籍移工，在台灣人生地不熟，相對更加弱勢。

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