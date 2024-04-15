妻控夫檢查下體求歡訴離 一、二審因這原因皆敗訴

南投1名人妻和先生結婚20多年，指控先生無故指她外遇，甚至不顧她工作累，每晚要求檢查下體、滿足性需求，訴請離婚，台中高分院駁回上訴。（記者陳建志攝）

2024/04/15 16:43

〔記者陳建志／台中報導〕南投縣1名人妻與丈夫結婚多年，育有1名成年女兒，但女子在去年間訴請離婚，指控丈夫無故指她外遇，甚至不顧她工作累，每晚要求檢查下體、滿足性需求，甚至有家暴行為；不過女子丈夫否認動粗、檢查下體的狀況，反指因看到她和里長擁抱才氣憤打巴掌，一、二審都認定，全案僅有女子指控，沒有其他證據證明有遭夫虐待、不堪同居的事實，2人的女兒也證稱2人感情正常，因此駁回女子聲請。

判決指出，該名人妻2001年和丈夫結婚後居住在南投縣，並育有1名成年女兒，人妻指控2021年底起，丈夫懷疑她外遇，除不讓她外出工作，若工作返家已經很累，晚上不讓她睡覺，要求將衣服脫光，讓他檢查下體，或強迫撫摸全身滿足性需求，如不順從就誣指她有外遇。

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該名人妻並指控，先生2022年2月23日在家中摔鍋子，3月17日凌晨1點，藉口令她脫光衣服檢查下體，並動手毆打，造成她臉部、雙手上臂、右側大腿挫傷等傷害，經嘉義地方法院核發保護令，無法接受先生的言語、肢體、精神家庭暴力行為，因此搬離南投住家已分居2年，根本沒有互動往來，先生欲維持婚姻，僅是希望她回家照顧他，非真心復合，2人婚姻已生重大破綻而有難以維持的重大事由，希望能判准離婚。

不過人妻的丈夫表示，結婚後就將惡習戒除，自己工作結束還會幫忙太太採茶，並未阻撓她外出工作，並說2月23日是拿桌蓋時，不慎撞到鍋子而掉落地面，並非摔鍋子，至於3月17日凌晨，則是目睹太太和男里長擁抱，上衣鈕釦還解開，加上阻止他打電話報警，才會打太太的臉頰，否認多次對她動粗，以及半夜檢查其下體、強迫撫摸身體、不讓她睡覺的情事，希望太太能回家，不願離婚。

2人女兒也證稱，她在家時，爸爸、媽媽2人相處還算和睦，2人平日感情尚可，並無難以維持婚姻的情事。因僅人妻單方指控，沒有其他證據證明，南投地院一審判決人妻敗訴，不服上訴二審。

二審法官認為，人妻確實申請到保護令，但是因目睹她和男里長擁抱，非無端懷疑她與其他男性有不當交往，且屬單一、偶發事件，實難據此逕認人妻有被丈夫不堪同居的虐待，因僅有人妻單方說法，沒有其他證據證明，因此無法證明兩造婚姻在客觀上已達難以維持的程度，無法依民法第1052條第2項規定，判決兩造離婚，駁回上訴。

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