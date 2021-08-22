爛路3年沒補「坑殺」女騎士 谷歌街景圖助洗冤

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2021/08/22 05:30

盼亡母是最後受害者

〔記者張瑞楨、張協昇／綜合報導〕南投縣陳姓婦人2018年騎機車於南投市千秋路，輾過路面一處破損坑洞摔車死亡，家屬透過Google（谷歌）街景圖，發現2015年路面就有瑕疵，縣府竟從未修繕，3年後小瑕疵已惡化成坑洞而釀禍，訴請國家賠償。台中高分院認定南投縣府的道路管理有嚴重缺失，判准賠償552萬餘元。

投縣府指超車自摔亡

對於判決結果，陳婦兒子昨天說，國賠金額不重要，希望亡母是南投縣「路不平」最後一位受害者，縣府從此能重視道路工程品質；他氣憤說，縣府明知母親沒有交通違規，卻睜眼說瞎話，指母親超車不慎自摔致死，令人無法接受。南投縣政府工務處表示，法官不認同縣府的答辯，縣府只能尊重，將評估後簽報縣長，目前傾向於不上訴。

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判決指出，時任南投縣警局工友的64歲陳婦，2018年12月5日騎機車於千秋路摔車，身體撞到「岔路」警告標誌桿，再摔入農田，送醫不治。

兒扮柯南 自行蒐證

陳的兒子認為母親是被路面坑洞所害，上Google找資料發現，2015年時，出事現場路面就有瑕疵，2018年現場勘查，已惡化成深度2公分、長度與寬度各190、15公分的破損（坑洞），直到事發後才重鋪路面，顯示南投縣府3年來未善盡修繕之責，導致母親輾到坑洞摔車死亡；家屬請求國家賠償死者丈夫、3名兒子共875萬元。

目擊者稱突彈跳摔車

縣府答辯稱，事故主因是陳婦超車不慎自摔，與路面破損無關；警方調查報告表也認定「路面無缺陷」。

南投地院勘驗路口監視器，認為陳婦行駛正常，卻於案發處突摔車倒地，機車刮地痕就在破損坑洞旁；另有目擊證人說，當時陳婦周圍沒有其他人車，「感覺她彈了一下，就重心不穩摔倒」，顯示陳婦未與它車碰撞。

法官判國賠552萬元

法官認為，證人所指「彈了一下」，應是陳婦輾到破損坑洞時的重心不穩造成，死因與道路管理欠缺有因果關係，依此判決南投縣府賠償640萬餘元。上訴後，因陳婦今年6月過世，扣除相關扶養費，台中高分院判決賠償死者3名兒子共552萬餘元；南投縣府可上訴。

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