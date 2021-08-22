為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    街景時光機 意外成打官司鐵證

    Google街景圖，可以「時光回溯」。（取自Google，張先生提供）

    Google街景圖，可以「時光回溯」。（取自Google，張先生提供）

    2021/08/22 05:30

    〔記者張瑞楨／台中報導〕每隔數年更新一次的Google（谷歌）街景圖，它們的街景時光機可以「時光回溯」，只要在街景服務的視窗下方，透過「時間BAR」就能回溯以前的街景；但不是任何時間皆能回溯，愈是偏僻路段，谷歌的街景車行駛頻率愈低，能回溯的時間點就愈少，反之，熱鬧大馬路，回溯的時間點較多。

    「時間BAR」是一條時間軸，時間軸上面有「時間點」，代表街景車拍下此街景的時間。

    點選「時間點 」，畫面就能呈現對應時光的街景，以台北市西門町的漢中街、成都路口為例，2008年至去年（2020年），12年有9個時間點的街景可回溯；台中市梧棲區台灣大道十段，位置較偏僻，從2007年至2017年這10年，僅4個時間點可回溯，2017年至今，尚無街景更新。

    過去也有訴訟當事人，拿谷歌街景時光機的街景截圖，當成證據打官司，民事訴訟上，如果對方沒有異議，法官通常會參酌。

    屋主告贏承租人

    苗栗地院今年就有一件民事判決，屋主於2014年出租房屋，去年6月收回後，發現外牆被安裝懸掛帆布廣告的鐵架，他提告要求承租人回復原狀；屋主提出2013年出租前的谷歌街景圖，證明外牆無鐵架，出租後的2015、2016與2019年，街景圖都有鐵架與廣告，顯示是承租人安裝，法官判屋主勝訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    爛路3年沒補「坑殺」女騎士 谷歌街景圖助洗冤
    2021/08/22 05:30

    爛路3年沒補「坑殺」女騎士 谷歌街景圖助洗冤

    LTN金牌風雲榜 中獎名單點我看
    社會今日熱門
    贈女友近千萬現金和房產…情斷想討回 旅外富商首役吞敗
    2021/08/21 09:29

    贈女友近千萬現金和房產…情斷想討回 旅外富商首役吞敗

    台南仁德工廠暗夜狂火 大批消防人車灌救
    2021/08/21 06:54

    台南仁德工廠暗夜狂火 大批消防人車灌救 影片

    漁船走私154隻名貴貓咪市價約600萬 海巡首次查獲
    2021/08/21 08:40

    漁船走私154隻名貴貓咪市價約600萬 海巡首次查獲 影片

    兩年兩度查獲性交易 樹林養心殿養生館遭強制斷水斷電
    2021/08/21 08:36

    兩年兩度查獲性交易 樹林養心殿養生館遭強制斷水斷電

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播