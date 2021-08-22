街景時光機 意外成打官司鐵證

Google街景圖，可以「時光回溯」。（取自Google，張先生提供）

2021/08/22 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕每隔數年更新一次的Google（谷歌）街景圖，它們的街景時光機可以「時光回溯」，只要在街景服務的視窗下方，透過「時間BAR」就能回溯以前的街景；但不是任何時間皆能回溯，愈是偏僻路段，谷歌的街景車行駛頻率愈低，能回溯的時間點就愈少，反之，熱鬧大馬路，回溯的時間點較多。

「時間BAR」是一條時間軸，時間軸上面有「時間點」，代表街景車拍下此街景的時間。

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點選「時間點 」，畫面就能呈現對應時光的街景，以台北市西門町的漢中街、成都路口為例，2008年至去年（2020年），12年有9個時間點的街景可回溯；台中市梧棲區台灣大道十段，位置較偏僻，從2007年至2017年這10年，僅4個時間點可回溯，2017年至今，尚無街景更新。

過去也有訴訟當事人，拿谷歌街景時光機的街景截圖，當成證據打官司，民事訴訟上，如果對方沒有異議，法官通常會參酌。

屋主告贏承租人

苗栗地院今年就有一件民事判決，屋主於2014年出租房屋，去年6月收回後，發現外牆被安裝懸掛帆布廣告的鐵架，他提告要求承租人回復原狀；屋主提出2013年出租前的谷歌街景圖，證明外牆無鐵架，出租後的2015、2016與2019年，街景圖都有鐵架與廣告，顯示是承租人安裝，法官判屋主勝訴。

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