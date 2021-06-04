機爪王國少東駕麥拉倫撞成火球 連累魚塭夫妻3死

價值千餘萬的麥拉倫燒成一團廢鐵。（民眾提供）

2021/06/04 05:30

29歲少東 一晚賺6位數

〔記者王捷／台南報導〕娃娃機手臂工廠29歲「少東」侯姓男子，昨凌晨4時駕駛LT600麥拉倫超跑，在台南台江大道從後追撞一輛馬自達休旅車，2車頓時化為火球，侯男與休旅車65歲陳姓男子、49歲陳妻均被燒成焦屍。

侯男的妻子低調稱，侯男是娃娃機手臂工廠的員工，當時剛下班要回家。但深入了解後得知，侯男是4年前成功創業的「少東」，與一群友人趁著自家經營果汁機工廠晚上休息，研發娃娃機台的「機爪」，結果成為熱銷全國的知名機爪，他不僅每晚趕工，還計劃擴廠海外，曾創下一晚賺進「6位數」的業績。侯的友人說，那輛麥拉倫便是他事業的象徵，不過車子是掛在妻子名下。

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陳男昨凌晨駕駛休旅車搭載妻子出門，準備到早市販售魚貨，未料行經台江大道時，遭侯男駕駛的超跑從後面追撞，一陣巨響，2車打橫旋轉並同時起火；消防局花費40分鐘撲滅火勢，但3人都已成焦屍。

追撞馬自達 火燒40分鐘

警方研判，陳男的休旅車車速較慢，後方的侯男超跑車速快，但無法判斷時速，在經過小幅度彎道後出現偏駛狀況，麥拉倫從外側車道偏移進內側車道，疑未發現前方休旅車致發生追撞。

陳男家屬接獲通知痛哭失聲，告訴警方，陳男靠經營魚塭起家，擁有好幾處魚塭，凌晨與妻子要去巡魚塭，清晨再把魚貨載到早市販售，沒想到遇上死劫。

檢察官指示鑑定DNA，以及侯男等有沒有酒精、藥物或毒物等反應。

台南台江大道又出事

今年2月1日深夜11時，6名年輕男女行經台江大道，也疑因車速過快致車輛失控出事身亡，僅4個月該路段累積10命。警三分局表示，將加強速度管理，會將測速告示牌移到適當位置，並不定時測速守望及增設定點測速。

侯姓少東在４年前創業，「機爪」王國才剛要起步。（取自臉書）

侯姓少東駕麥拉倫超跑追撞休旅車，2車頓時化為火球。（民眾提供）

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