自由日日shoot》阿丁記者出身 曾炒作味全、榮運 山水投顧天王 官司纏身轉戰中國

著紅圍巾的李成祿被警方逮回警局說明案情。（記者徐聖倫攝）

2021/01/12 05:30

〔記者高嘉和、錢利忠／台北報導〕被市場稱為「阿丁」的65歲陳賢保及62歲「山水老師」李成祿，都是活躍於1990年代的台股；阿丁是市場主力、山水老師則是股市名嘴起家。

陳賢保投入股海前，曾任「工商時報」財經記者，專跑上市櫃公司路線；他畢業於台灣大學，靠著當記者時培養的人脈轉行投入股市操作，擅長以大量融資買進標的引誘空頭上鉤，之後再一次贖回，使空軍因券源不足而措手不及，大演軋空戲碼而闖出名號。

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阿丁最有名的兩場戰役就是味全與榮運。在味全一役中，阿丁曾助黃家二房長子黃南圖擊退大房長子黃克銘奪下經營權，後因兩房續鬥、在董事會上互相杯葛議案，造成味全連續2年虧損、股價走跌，阿丁一路吃下股票，持股最高達47%，逼著黃家得高價買回，否則就要在改選將黃家請出門，黃家則採取拖延戰，企圖讓背負龐大融資利息壓力的阿丁知難而退，怎料阿丁找來頂新集團魏家金援，最後阿丁獲利出場、頂新奪下味全。

另一役阿丁看上股本小、有不少土地資產的榮運，趁著長榮集團不備，默默吞下大量持股，還大量借券給證金公司、誘使空頭借券放空，再持續買入榮運「軋空」，借券利息及軋空兩頭賺；後傳出長榮集團找上府院高層，在檢調出動抓人施壓下，阿丁與長榮集團和解，飽賺後全身而退。

李成祿早年曾創辦「萬象日報」，以筆名「山水」專寫股市專欄，之後報社解散，他改以「山水老師」之名，在有線電視頻道上主持股市分析節目，成為眾多散戶追捧的股市名嘴之一；他全盛時期舉辦投資講座，每人收費1萬元，投資人仍趨之若鶩。

「古董張」曾在其回憶錄寫道，當年結合股友社及公司派炒作信益陶瓷，被山水老師「修理」，怒罵古董張炒股竟然沒先知會他，古董張只好拿了20萬元孝敬後，山水老師才沒再修理。回憶錄還提到，與李成祿初次吃飯的行情高達22萬元，「山水老師」曾與「阿丁」一起炒作資產股，股價幾乎都能翻漲數倍。

李成祿被稱為投顧天王，但因官司纏身，西進中國發展，一度上海台人投顧圈還傳出山水老師在中國被槍決、且子彈還自己買，後證實是假消息。

不過1999年間，李成祿涉嫌散布不實消息，透過股市投資節目鼓吹追隨者買進中櫃護盤，另被控以不實土地交易等方式掏空中櫃，最終被依業務侵占罪判刑2年入獄，股海生涯自此走下坡。

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