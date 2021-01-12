自由日日shoot》「山水」找「阿丁」炒股被拒 率黑衣人砍人丟詐彈

昔日股市名嘴「山水老師」率眾 至「阿丁」的道場砍人，手下離 去前還在道場放置爆裂物，事後 從地下停車場開車逃離。山水被 警方帶回。（記者徐聖倫攝及翻攝）

2021/01/12 05:30

〔記者徐聖倫／新北報導〕股市衝上15500點，吸引已銷聲匿跡的股市名嘴重出江湖，結果，股票還沒炒成，先上了新聞版面！

股票沒炒成 山水先被抓了

早年知名的股市名嘴「山水老師」李成祿（62歲），多次央請昔日股市炒手、綽號「阿丁」的陳賢保（65歲）合作炒股，沒想到陳賢保早已退出股海，潛心宗教修行，因此多次婉拒李成祿之邀，不死心的李成祿，昨清晨5時許，帶著10多名黑衣人，前往陳賢保新北市中和的道場再次尋求合作，卻又吃閉門羹，李男等人竟亮出電擊棒、開山刀、棒球棍等武器，見到道場的人就砍，造成4名保全受傷，一行人離去前還在道場放置爆裂物。

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涉嫌糾眾砍人的李成祿昨午在台北市士林落網，他面對警方詢問均三緘其口，對是否要東山再起、想炒哪一支股票，也不願透露；警訊後依恐嚇、聚眾、傷害等罪嫌移送檢方偵辦。

據了解，李成祿近年來至少5次尋求合作機會，但陳賢保均以屆退年齡為由，拒絕再次出山。

昨清晨，李成祿率眾再度到陳賢保中和遠東世紀廣場大樓的道場，卻又遭保全拒之門外。

阿丁以退休為由 拒絕5次

李成祿無法忍受又一次吃閉門羹，10多名拿著電擊棒、開山刀、棒球棍、高爾夫球桿等各式刀棍的黑衣人，對著道場數名保全又打又砍，造成4人受皮肉之傷。

警方出動快打部隊，但到場時李成祿等人已離開現場，警方並在陳賢保的道場內發現疑似爆裂物，經防爆小組現場確認，其外觀為2根鋼管、電線與計時器，但裡頭沒有火藥，警方確認為李成祿一行人所擺放。警方昨陸續將李成祿等10人逮捕到案，並扣得各式犯案刀棍。

業界人士指出，李成祿活躍在1990年代，當時為股市名嘴，自稱「山水老師」，「阿丁」陳賢保則為同期的「4大股市操盤手」之一，在當時投顧界，2人都是赫赫有名的「老師」級人物。

據悉，股市屢創高，李成祿疑似為了尋求東山再起機會，找上退休多時的陳賢保相助，沒想到屢次遭拒，才種下禍因，而這次事件，又讓不少股民回想起當年股友社、股市名嘴及炒手操縱股市的亂象。

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