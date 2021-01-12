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    自由日日shoot》台股進入法人時代 股友社退燒

    台股進入「法人時代」，著重基本面分析，加上 法人資金雄厚，台股走勢常要看法人臉色。 （資料照）

    台股進入「法人時代」，著重基本面分析，加上 法人資金雄厚，台股走勢常要看法人臉色。 （資料照）

    2021/01/12 05:30

    〔記者卓怡君／台北報導〕台股早年投顧與股友社盛行，不少散戶跟著投顧老師「明牌」殺進殺出，隨著外資開始投資台股，國內台股基金陸續推出，台股進入法人時代，著重基本面分析，加上法人資金雄厚，常可左右台股走勢，散戶不再迷信「明牌」，投顧與股友社在台股影響力逐年降低。

    台股1986年從1000點，短短4年狂飆逾1萬1000點，全民瘋台股，不少上班族辭職專心投資，炒股成為全民運動，散戶比重高達96%，幾乎人手一張股票，當年沒有外資、投信與自營商，只有主力和散戶（菜籃族），投資人追求短期獲利，賭性堅強，投顧老師靠著話術魅力竄起，甚至搭配公司派或主力聯手炒作中小型股，績效搶眼，透過語音、傳真、呼叫器等，帶領會員殺進殺出，紅極一時，也常爆出炒股、內線、黑道介入等不法爭議。

    政府為了讓股市正常發展，開放外資、投信進入台股，台股結構逐漸起了變化，法人影響力快速放大，而台股投資工具多了期貨、ETF、權證等，台股現貨市場被外資與投信主導，外資持有台股市值比重接近4成，2016年台股交易首次出現外資與國內法人比重超越本國自然人，宣告台股從「散戶時代」進入「法人時代」，台股走勢常要看法人臉色。

    不過，資金行情發燒，台股衝上萬點大關，散戶快速回籠，展現螞蟻雄兵的威力，散戶成交比重再度超車法人，根據證交所最新統計，去年第4季自然人占台股集中市場成交值比重達64.22%，外資為26.54%，國內法人為9.24%。

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