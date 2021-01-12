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    自由日日shoot》昔股友社養套殺 倒貨坑散戶

    防爆小組現場確認，其外觀為2根鋼管、電線與計時器，但裡頭沒有火藥。（記者徐聖倫翻攝）

    防爆小組現場確認，其外觀為2根鋼管、電線與計時器，但裡頭沒有火藥。（記者徐聖倫翻攝）

    2021/01/12 05:30

    〔記者陳永吉／台北報導〕早期炒股多是金主結合公司派，再找股友社的第四台老師上電視放消息，最後把股票倒給不知情的散戶，不過現在沒有取得證券投資分析人員資格，是不能上電視分析行情。

    股友社老師很多都是金主檯面上的演員，最終的目的就是出貨而已。通常金主買好股票後，就通知股友社老師上台演出，老師演出前，會讓繳最多錢VIP會員先上車，再來是一般會員跟進，最後老師再上台演出，若是不知情的散戶，在老師演出後信以為真，一頭跳進去，剛好成為出貨目標。

    而且有時候第四台老師會一次喊進好幾檔股票，然後上電視把表現最好的一檔拿出來大吹特吹，其他賠錢的都不講，等到那些放一段時間的股票終於漲了，再拿出來講，根本就不管會員是不是已經等不及自己先出場，搞得自己好像股神，什麼股票到他手上都賺錢。

    不過這種股友社炒股手法已經相對落伍，社群媒體興起，那些投顧公司這幾年業績不佳，轉賣的甚多，於是開始有人用LINE群組或臉書收會員，初期類似詐騙手法，讓會員有蠅頭小利，接下來就慫恿會員入會，表示會提供更好的、報酬率更高的股票，等到許多會員上車，胃口也越養越大，接下來就是金主出貨，散戶成為最後一隻老鼠。

    類似這種炒股行為是觸法的，證券交易法規定，不得有「意圖影響集中交易市場有價證券交易價格，而散布流言或不實資料」的行為，違者可處7年以下徒刑，得併科300萬元以下罰金。

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