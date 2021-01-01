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    首頁　>　社會

    婦團5訴求：速建立配套 讓社會免於恐懼

    大法官指出，性侵犯在中監培德醫院（中央社檔案照）的刑後治療趨近刑罰，法務部和衛福部應就地點、軟體等設施做有效改善。

    大法官指出，性侵犯在中監培德醫院（中央社檔案照）的刑後治療趨近刑罰，法務部和衛福部應就地點、軟體等設施做有效改善。

    2021/01/01 05:30

    〔記者楊綿傑／台北報導〕性侵害犯罪強制治療釋憲案，昨被大法官宣告部分違憲，其餘大致合憲，婦女團體隨後召開記者會表示肯定，但提出5大訴求，呼籲政府藉此次釋憲機會，借鏡其他國家制度，制定相關法規，並跨機關整合設立專業治療收容機構，儘速建立性侵犯的強制治療制度與相關措施，讓社會免於被害恐懼的自由。

    台灣防暴聯盟、現代婦女基金會、勵馨基金會、婦女救援基金會等團體提出的5大訴求，分別為「強化社區預警監控」、「制定治療安置法」、「建立跨部會專業系統整合因應小組」、「精進再犯風險評估」、「提升處遇治療品質」等5項，呼籲政府正視。

    台灣防暴聯盟理事長王珮玲認為，目前性侵犯治療仍然不夠，也有定位不明、專業不夠、配套措施不足等問題，政府應該積極掌握問題點及時間進行處理。

    勵馨基金會執行長王玥好表示，性侵害的預防，不是只做好被害人保護，也須加強加害人治療，但國家專業資源、人才培育都不足，對性侵犯的評估也不夠完善，效果大打折扣，所以須在有限資源下做適當分流，集中資源治療有可能改善的人。

    治療無效 與人群隔離

    婦女救援基金會執行長杜瑛秋則說，性侵犯再犯評估應更精準，而加害人回到社區後，應該有外控機制，對於無法治療，且再犯可能性高者，或可思考採取類似美國終身監禁的方式，適當與人群隔離。

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