各方肯定：衡平社會安全及人權保障

法官張淵森認為，強制治療要有輕重之分，露鳥有必要「關」4年嗎？大法官補強程序權，他相當肯定。（記者張瑞楨攝）

2021/01/01 05:30

〔記者王定傳／新北報導〕律師黃祿芳表示，大法官釋字七九九號解釋，肯定立法者得不設強制治療最長期限，另一方面要求立法及行政機關應在一定期間提升受強制治療者的程序保障、增加配套機制，並改善治療機構的軟硬體環境，此後強制治療處所不能設在監獄內，避免以治療之名，行刑罰之實等；整體而言，是能衡平社會安全及人權保障的決定，值得肯定。

國立中正大學犯罪防治學系暨研究所教授戴伸峰表示，解釋非常有前瞻性，一是性侵害犯罪牽涉心理、社會等眾多複雜因素，須個別化處遇；二是從犯罪防治角度來看，讓性侵犯從認知上獲得適當矯正，是大法官所提到的專業人力配套增加所能帶來的重要啟示。

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警察大學刑事警察學系副教授施志鴻表示，性侵害犯罪及治療牽涉精神醫學、心理學、犯罪學等專業領域，司法及學術等機關未來仍須聯手建構更深入的本土化治療模式及架構，針對個案做出合適的個別處遇計畫，確保兼顧受處分人之人權保障及預防效果。

律師鄭遠翔表示，大法官未對「強制治療未設限」做出明確表態，但點出有違憲疑慮，也因此監所、院檢等機關在每次審查延長強制治療時，逐次的標準應趨於嚴格，才可避免違憲疑慮。

鄭還指出，大法官認為，受強制治療者不應被關在監獄內、待遇應與受刑人有區隔，但現行制度使他們的處境無異於受刑人，法務部應設強制治療專屬院所，提供他們相當的自由以及與外界接觸的機會，才能與刑罰處遇有所不同。

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