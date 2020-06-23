黑道太子爺偷70萬名酒 銷贓被盯上

「黑道太子爺」池勁緯潛入酒行偷名酒。（記者王冠仁翻攝）

2020-06-23 05:30:00

〔記者王冠仁／台北報導〕38歲「黑道太子爺」池勁緯，日前潛入百貨公司偷走百萬金飾，落網後警方清查發現，他還在酒行偷走價值約70萬的珍稀名酒，並以27萬多元賤賣，所幸被害的彭姓酒商料到竊嫌會找「同行」銷贓，因此要同行幫忙收購，藉此找回失酒；警方查明原委後，彭才沒吃上贓物罪官司。

警方調查，彭男在台北市西藏路經營老酒行，他日前晚上7點多外出用餐前，將酒行大門鎖上；彭用餐後返回酒行，發現大門被人撬開，店內陳列的麥卡倫30年、25年及18年等名酒共9瓶失竊，損失約70萬元，氣得報警。

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警方發現池勁緯涉重嫌，他在彭外出用餐後，隨即到店門口，以工具撬開大門入內行竊。彭透過監視器畫面認出池，並告訴警方，失竊前數日，池曾拿著人參等物品，兩度上門詢問是否收購，認為池應該是藉機勘查地形。

酒行同業守株待兔奏效

彭推測，這些珍稀名酒銷售管道少，也鮮少有人會拿來飲用，竊嫌若沒特殊門路，應該也會找上他的「同行」銷贓；他因此向同行友人請託，若近期有人前來販售這些名酒，要幫他先將酒「買回來」。

2天後，池男果然拿著這些酒，跑到其他老酒行，要以27萬多元販售。受彭請託的李姓同行按兵不動，依彭所言買回酒。

警方說，當時警方偵辦偷酒案，鎖定池男行蹤準備逮人，想不到他上月上旬跑去台北市一家百貨公司，趁開門營業前潛入，偷走市價近500萬元的上百件金飾，池因此被逮並收押。

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