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首頁　>　社會

犯罪事證充分 輕罪仍可搜索法院

表格

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2020-06-21 05:30:00

〔記者吳政峰／台北報導〕桃園地院核發搜索票，讓檢察官搜索自己單位的法官，法界知情人士說，依案情來看，檢方應掌握到極具體的事證，才能說服桃院「自己核准搜索自己」。

司法界人士說，一般來說，檢方若非不得已，不會輕易聲請搜索票搜索司法機關，更何況是妨害秘密的輕罪案件，桃院會同意核發搜索票，可見得案情就是檢方已掌握具體事證，否則就可能還有較嚴重的犯罪內容尚未揭露。

搜索須符合比例原則

「搜索要符合比例原則」，法界人士認為，如果只是單純對話內容，無涉個人隱私核心事項的訊息，檢察官很難說服法院核發搜索票，故原告應該提供了非常具體的犯罪事實，比如還有監視器、證人證詞、電腦登入紀錄等證物，佐證被告侵犯了原告的核心領域，才會獲發搜索票。

何謂具體犯罪事實？舉例來說，若檢方接到電話檢舉偷拍，此屬於抽象不明確的狀態，不可能據此聲請搜索票；若原告法官向檢方提告，沒有提出相關事證，但因內容具體，檢方聲請搜索的心證會稍提高些；若原告法官提告後，還提出其他事證，足以證明蔡用她的電腦或偷拍她的電腦內容，而電腦內有隱私檔案或公務檔案，院檢當然會認為確有搜索保全證據必要。

妨害秘密罪章中，利用工具或設備窺視、竊聽他人非公開的活動、言論、談話等情，可處3年以下有期徒刑。

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