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落魄撞球戰神 「挖礦」竊電撐球館

鄭從華2004年拿下職業撞球年度總冠軍。（資料照，記者朱沛雄攝）

鄭從華2004年拿下職業撞球年度總冠軍。（資料照，記者朱沛雄攝）

2019-11-10 05:30:00

球館干擾電錶運轉

〔記者王捷／台南報導〕有「府城戰神」名號的撞球國手鄭從華，在台南開了兩間「戰神撞球館」，隨著撞球人口減少，球館經營壓力大，他涉嫌以絕緣裝置干擾電錶運轉，但被台電人員發現不僅撞球館偷電，連家中虛擬貨幣機房也涉竊電，吃上詐欺罪官司，台電還向他求償100萬元。因鄭已清償電費，獲檢方緩起訴1年處分。

家裡機房也竊電

去年初，台電台南北區供電損失率出現異常，台電稽查發現鄭從華的戰神撞球館涉嫌竊電，懷疑鄭破壞電錶。警方去年4月配合台電人員到2間撞球館稽查，鄭一開始稱沒帶鑰匙無法開門，在警方勸說下，台電人員才得以進入店內，查獲電錶確被加入了絕緣裝置，干擾電錶運轉達到「省電」效果。

台電求償100萬元

鄭從華否認竊電，表示電錶中的裝置不是他置入的，他也沒有破壞電錶；台電人員跟他說明，即使另有他人破壞電錶，但節省電費的既得利益者仍是他。

鄭從華拆除店內的電錶干擾裝置後，將該裝置裝到住家，並將操作虛擬貨幣的機房從店內移回家，結果又被台電查出涉嫌竊電。經台電人員評估2間撞球館、住家電器裝置等，認定鄭從華應賠償100萬元。

鄭從華還錢換緩起訴

因為他接連被查獲球館及住家涉及竊電，鄭從華隨後承認店內和住家有絕緣裝置影響電錶，仍稱裝置不是他置入。警方訊後依電器法的竊電罪、刑法竊盜罪將他移送法辦，檢察官認定他後來已清償電費，給予緩起訴。

對竊電一事，鄭從華昨受訪仍表示未破壞電錶，不過他認為台電人員說的有道理，他是既得利益者。至於是否起因於撞球人口減少、球館經營出現壓力，鄭從華沉默一會兒後坦承，他的確有經濟上的壓力。

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