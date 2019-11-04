嚇阻論文代寫歪風 學者：師生討論設簽核

2019-11-04 05:30:00

〔記者吳柏軒／台北報導〕台師大爆出有碩士生疑似找台大博士生代寫論文，遭校方撤銷學位，大學資深教授點出，文法商領域無研究紀錄簿可追查，建議設指導教授與學生的討論紀錄並簽核，頻率應每週1次，就可避免學生研究全無過程，卻能在期末「冒出」1本論文的代寫弊端。

中興大學特聘教授武東星直言，坊間「代寫」廣告盛行，不只論文，從報告、一般專題、學術研究計畫，到在職專班論文等，屢見不鮮，而以碩士論文最盛行，原因是博士學位論文較艱深不易代寫，碩士市場最大，更有包件、包套等作法，價碼則看難易，通常1篇約10萬至20萬元不等。

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碩士市場最大 費用10至20萬不等

武東星說，要抓論文代寫，理工領域有研究紀錄簿可追溯，建議文法商等領域也要建立「討論紀錄」，把指導教授與學生間的討論記錄下來，可掌握學生研究進度，避免期末突然冒出1本他人代寫的內容；同時討論頻率建議至少每週1次，更要雙方簽核。

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