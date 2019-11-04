台師大碩士生論文 竟找台大博士生代寫

台灣師範大學去年接獲檢舉，1名政治系碩士畢業生的學位論文找人代寫，代寫者疑為台大政治系博士生（資料照）

2019-11-04 05:30:00

〔記者吳柏軒／台北報導〕學術圈代寫論文惡風頻傳，台灣師範大學去年接獲檢舉，1名政治系碩士畢業生的學位論文找人代寫，代寫者疑為台大政治系博士生，台師大經半年調查屬實，決議撤銷畢業生學位。

台師大調查屬實 撤銷碩士學位

不過台大花了1年時間卻仍未清查此案，一度遭教育部扣減1名博士招生名額，經申覆後再持續調查，若真查證學生幫代寫論文，將依違反學倫獎懲，恐面臨最重退學，及依學位授予法可處30萬至100萬元罰鍰。

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台大未清查 若代寫最重恐退學

台師大表示，去年接獲檢舉，政治系1名碩士畢業生的學位論文涉代寫，代寫者疑為台大政治系博士生，調查小組經半年調查，經當事人坦承不諱，確定代寫屬實，依法撤銷碩士學位。

教育部高教司指出，去年收到台師大撤銷學位通知，也發函台大，釐清博士生涉案程度，但台大未能即時查處，日前先扣減台大109學年博士班招生名額1名。

台大提出申覆，表示是欠缺資料，才不能在時限內調查完畢；台大指，該案仍在調查中，若學生經查證代寫屬實，交獎懲委員會審查認定違反學術倫理，將視情節輕重，記小過、大過或勒令退學等。教育部因此取消名額扣減，但要求台大須更積極查處。

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