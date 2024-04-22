高雄無照男頻煞停還冒冷汗 被查獲60包毒品送辦

湯男無照駕車又攜毒，見警頻冒冷汗，警方查扣毒品289.7公克，貼心幫他擦汗後送辦。（讀者提供）

2024/04/22 08:56

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市一名湯姓男子無照駕車又攜毒，行經鳳山區海洋二路時，見警心虛不斷煞停，反引起警方注意，攔下盤查聞到異味，湯男嚇壞頻冒冷汗，坦承持有毒品，警方當場逮捕湯男，查扣K他命及毒品咖啡包等共60包重289.7公克，還貼心幫他湯男擦汗，安慰他不要緊張，警訊後將湯男依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦，並針對無照駕駛至少開罰6000元，全案擴大追查毒品來源。

警方調查，湯男（28歲） 駕照已被註銷，前晚駕車行經鳳山區海洋二路與南福街口，適逢鳳山警分局新甲所警員巡邏經過，發現湯男駕駛轎車不斷踩放油門，一下子煞車、一下子催油門，警方趨前將湯男攔下盤查身分，並聞到車內毒品異味。

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警方請湯男熄火下車受檢，湯男見警神色緊張，不斷冒冷汗，警方問他「直接講有什麼？」湯男支吾其詞，坦承持有K他命、毒咖啡包，警方於車內中央扶手置物箱處，起獲毒品咖啡包48包共133.7公克、哈密瓜錠1包為卡西酮類化合物三級毒品共134.6公克、三級毒品愷他命11包共21.4公克，總計60包共重289.7公克。

警方問湯男是否販賣毒品？湯男辯稱「這是自己要用的」，還稱買多比較便宜，警方持保留態度，將湯男帶回新甲所偵辦，警訊後昨將湯男依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦，將持續擴大追查毒品來源，警方並針對湯男無照駕駛，違反道路交通管理處罰條例第21條1項1款，開罰6000至24000元。

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湯男無照駕車又攜毒，見警頻冒冷汗，警方查扣毒品289.7公克，貼心幫他擦汗後送辦。（讀者提供）

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