退休大叔閒得慌 當車手栽了

警方掌握車手搭捷運犯案模式，日前逮捕7人，圖為被逮的54歲廖姓車手。（記者王冠仁翻攝）

2019-11-04 05:30:00

想「日領現金」… 吃上官司得不償失

〔記者王冠仁／台北報導〕65歲李姓男子退休後，閒來無事想打發時間又想賺錢，看到報紙上有「日領現金」的求職廣告，輾轉被詐騙集團吸收成為車手，他搭台北捷運到市區ATM領款，依指示領錢再轉交上線，每領10萬元可獲得2000元酬勞；警方掌握車手搭捷運犯案模式，日前逮捕李男等7人，依詐欺罪嫌送辦，並追查幕後詐騙集團。

每領10萬可獲2000元

李男當車手代價高昂，為杜絕詐騙犯罪，政府修法嚴懲詐騙集團，以現行法規而言，詐騙集團機房成員、車手等參與者，將面臨5年以下徒刑、併科1000萬元以下罰金。

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民事部分，若車手未成年，被害者更可以向其父母請求賠償。桃園就有2名未成年男子詐得150萬元，獲得1萬5000元報酬，法院判2人及父母須連帶賠償被害人150萬元。

警方表示，日前員警在北市民權西路捷運站周邊，逮獲正在領錢的33歲陳姓女車手與59歲林姓女車手，查扣提款卡、存摺、工作手機及18萬3000元贓款；警方根據手機通聯，數日後再逮捕收水車手（提領車手的上線）李女、廖男，查扣工作手機與10萬4000元贓款。

警方分析，車手大多搭捷運到北市市區周邊的ATM領款，領完錢後迅速交給上線並領取酬勞，再搭捷運火速離去。

警方發現 車手不乏「二度就業」

警方日前於中午時段在民權西路站外，逮捕剛領完錢的40歲許姓女車手、30歲傅姓車手及65歲李姓車手，發現3人屬同一車手集團。

警方說，這些車手不乏「二度就業」者，而被逮的李男與林女，都是退休後賦閒在家，想趁空閒賺錢才找工作並成為車手。

同案另有40歲許姓女車手被捕。 （記者王冠仁翻攝）

警方查扣贓款與提款卡等。（記者王冠仁翻攝）

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