跨國賣淫花名冊 Ｘ曦等7女曝光

2019-10-17

1次收50萬 最貴的未曝光

〔記者錢利忠、張文川／綜合報導〕台北地檢署與台北地院當初偵審劉喬安跨國仲介賣淫案，及過濾「花名冊」發覺，高挑亮麗是集團旗下女郎基本條件，身分有剛出道小模、車模、通告藝人和過氣藝人4類，其中除了「子涵」，還有「×曦」、「×妤」、「×均」、「×君」、「李×」、「甲×」6人身分見於判決書。至於價碼最高的未曝光模特兒，被安排赴美國拉斯維加斯與賭場豪客性交易，一次收費40至50萬元，令人咋舌。

集團花名冊計有14名金釵，根據判決書所載，「子涵」等7人承認賣淫，價碼從3萬起跳至24萬元不等。另7人初始接受調查時，有人說以為只是去當「吃飯妹」，出國後才知道要陪富商睡覺，遭半強迫配合。還有一名藝人稱，參加飯局後不願配合做S（性交易），遭動粗對待。

賣淫14金釵 全是自願

由於這7女有「被迫」遭性剝削的疑慮，故以代號密訊。後來檢方詳查，認為7人最後均同意賣淫拿錢，全案無強迫犯行。

院檢偵審查出，集團旗下性交易價碼最高的是「A1」，她2013年與「A2」赴拉斯維加斯性交易，客人Jason支付「A1」40至50萬元，「A1」分得15至20萬元；「A1」也曾被安排到中國北京、新加坡等地性交易，行程滿檔。「A2」性交易後拿到5萬元。

3女赴美 收264萬

「×君」、「×妤」、「×均」等人則赴英國倫敦、澳洲、台北南港等地性交易，「×君」分得14至16萬元、「×妤」24萬元、「×均」20萬元、「×曦」拿到14萬元。「A3」、「A4」、「A5」曾赴拉斯維加斯待了22天，集團每天安排1女接客，一次12萬元，3女共收取264萬元。

台北地院認為，無證據顯示戴君儀、劉喬安、鐘宜姿3名色情業者的各次犯行，有女子遭到強制性交易，之間的拆帳也無不當剝削；等於法院認證14名金釵均為自願賣淫。

子涵捲入賣淫案後，其經紀人、火紅娛樂表示她絕對沒有賣淫、沒拿任何酬勞，到警局只是協助調查。花名冊其他女子有被問及此事者，均稱從未參與賣淫。

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