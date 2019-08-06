中市向上路下坡車禍多 將設測速照相

2019-08-06

〔記者歐素美／台中報導〕沙鹿區向上路六段長下坡路段昨傳出兩起預拌混凝土車翻覆，波及四車與追撞前方大貨車的意外，幸僅一人輕傷，但該路段車禍頻傳，已成用路人夢魘。交通局長葉昭甫表示，為改善大車肇事，除要求駕駛改善不當的駕駛行為，市府也祭出多項改善措施，年底並將設置區間測速照相，以達降速目的。

長2.3公里 開放通行車禍不斷

沙鹿區向上路六段為長二．三公里的長下坡路段，自開放通行後，重大車禍不斷，昨上午並發生預拌混凝土車疑煞車失靈，外切慢車道時撞到停在民宅前的四輛小客車，幸僅預拌混凝土車駕駛輕傷；不料，同一路段，昨天下午又發生預拌混凝土車疑煞車失靈而追撞前方大貨車事故，幸兩車只輕微受損，未波及無辜，讓行經民眾直呼「好險」。

大車駕駛省油 採用空檔易肇禍

向上路六段車禍頻頻，令不少用路人質疑是否道路設計不良。交通局長葉昭甫表示，道路設計具有一定規範，該路段因大肚山丘陵的地形問題，長下坡無可避免，經統計，發生事故十件有九．九件是大車引起，主因大車行駛下坡路段，駕駛為節省耗油，多會採用空檔，致煞車時容易產生延遲而肇禍，呼籲大車駕駛應改善不當的駕駛習慣，下坡時應使用低速檔，並時踩煞車，以防萬一。

提醒用路人降速 以免受罰

此外，交通局也在該路祭出多項改善措施，除了基本的減速標誌，目前更限制大車只能行駛快車道的最外側，轉彎時才能切出慢車道，以防大車任意變換車道衍生車禍。

葉昭甫說，之前市府也曾設置抖動路面，提醒用路人減速，但有用路人反映，抖動路面反而不安全，因此，交通大隊已向警政署申請經費補助，將在該路段設置區間測速照相，即透過平均速率作為違規佐證，提醒用路人降低速度，以免受罰，達到減少車禍的目的，預計年底即可完成。

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