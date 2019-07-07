貨車衝上捷運階梯 歇腳夫妻隔陰陽

2019-07-07

〔記者邱俊福／台北報導〕天降橫禍！在銀行上班的薛姓、孫姓夫妻，昨天傍晚搭捷運至國父紀念館站，才剛出站坐在1號出口階梯休息聊天時，由劉姓男子駕駛的小貨車，突然失控衝上階梯猛撞這對夫妻，妻子當場被輾送醫不治，薛男幸運僅臉部擦傷，但鶼鰈情深的夫妻瞬間天人永隔；薛男悲傷地說：「我的美滿家庭粉碎了！」

正聊天 下秒妻斷魂 夫悲痛

肇事後劉男供稱，因撿拾手機，不慎發生車禍；但警方勘查影片，發現車子直接衝上階梯，非常誇張，且發現劉姓司機包包內有針筒，警方先依過失致死罪嫌將劉男送辦，並漏夜追查是否為吸毒後駕車，才導致肇事。

辯低頭撿物 追查是否毒駕

檢警調查，64歲薛男偕56歲孫姓妻子，昨天下午先到陽明山泡湯，結束後搭捷運返回台北市東區，走出捷運站後因天氣熱，臨時坐在國父紀念館站1號出口的階梯上休息。40歲劉男駕駛的小貨車，車內滿載塑膠袋等各種回收垃圾，當行經該處時，小貨車突然失控，直接衝上捷運階梯，夫妻倆閃避不及，妻子慘遭輾壓，丈夫臉部擦傷。

救護人員趕抵時，孫妻已無氣息，送醫不治；死者兒子趕到醫院，情緒激動，不停啜泣。

薛男表示，當時坐在階梯上，車子竟然衝上第5階撞擊他們，等他醒來時，救護車已在旁邊，整個過程就在一剎那間，他們原本幸福的家庭就這樣粉碎了。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法